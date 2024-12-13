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Эксперты объяснили, к чему приведет рост выдач комбинированной ипотеки в РФ

Эксперты объяснили, к чему приведет рост выдач комбинированной ипотеки в РФ - 13.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты объяснили, к чему приведет рост выдач комбинированной ипотеки в РФ

Рост выдач комбинированной ипотеки в России приведет к росту долговой нагрузки заемщиков и к увеличению случаев просрочек выплат по кредиту, считают опрошенные... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T18:53+0300

2024-12-13T18:53+0300

2024-12-13T18:53+0300

экономика

россия

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ипотека

просроченные долги

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Рост выдач комбинированной ипотеки в России приведет к росту долговой нагрузки заемщиков и к увеличению случаев просрочек выплат по кредиту, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в материалах газеты "Известия" сообщалось, что в последнее время банки стали чаще практиковать выдачу комбинированной ипотеки (сочетание льготной и рыночной ипотеки). ИПОТЕЧНАЯ ХИМЕРА В такой ситуации поскольку рыночная часть комбинированного ипотечного кредита оформляется на текущих рыночных или даже более жестких условиях, это сильно повышает риски неплатежеспособности заемщиков, считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. "Распространенной практикой становится не более тщательная проверка заемщиков, а повышение комиссий и процента по розничной части комбоипотеки", - добавляет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "Значительная часть кредитных заявок с такой конфигурацией просто уходит в отказ, по другой части банки пытаются максимизировать премию за риск. Получается замкнутый круг", - добавляет Беликов. "Долговая нагрузка заемщика становится выше, как и риск некачественного обслуживания долга", - оценивает ситуацию старший директор агентства АКРА Ирина Носова. "Для рынка ипотеки это чревато ростом просрочки. А для заемщиков, которые могут снизить платежеспособность, например, при потере работы - отчуждением объекта недвижимости в пользу кредитора по суду", - считает Миронюк. "Риск здесь состоит не только в том, что для заемщика прямо увеличиваются расходы на ипотеку. Ему также могут быть не до конца понятны все условия кредитного договора, и нагрузка по его обслуживанию может оказаться выше, чем полагал заемщик. Это в итоге повышает вероятность возникновения просрочки", - поясняет аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. ЧТО ДЕЛАТЬ Ужесточение условий, в том числе введение дополнительных комиссий, завышение ставки по рыночной части комбинированной ипотеки связано в первую очередь с ограниченностью государственных субсидий банкам на реализацию программы семейной ипотеки, считает Миронюк. Рыночным способом борьбы с подобной практикой банков станет справедливое распределение лимитов государственных субсидий банкам, а также автоматическое расширение общей суммы лимита кредитным организациям перед его исчерпанием, считает он. Но в целом на здоровое функционирование ипотечного рынка, пока ключевая ставка Центробанка остается выше 15% годовых, рассчитывать и не приходится, резюмирует Беликов.

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россия, недвижимость, ипотека, просроченные долги