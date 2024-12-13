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НПО "Искра" вошло в состав "Тактического ракетного вооружения" - 13.12.2024, ПРАЙМ
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НПО "Искра" вошло в состав "Тактического ракетного вооружения"
НПО "Искра" вошло в состав "Тактического ракетного вооружения" - 13.12.2024, ПРАЙМ
НПО "Искра" вошло в состав "Тактического ракетного вооружения"
Президент России Владимир Путин своим указом передал пермское АО "Научно-производственное объединение "Искра" под управление одного из ключевых предприятий... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:41+0300
2024-12-13T15:52+0300
россия
владимир путин
указ
нпо
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом передал пермское АО "Научно-производственное объединение "Искра" под управление одного из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, в уставный капитал КТРВ передаются, находящиеся в федеральной собственности, 1,24 миллиарда обыкновенных акций НПО "Искра".Как отмечается в указе, это сделано "в целях повышения эффективности деятельности интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса".НПО "Искра" - федеральный научно-производственный центр, одно из крупнейших промышленных предприятий России.Кроме того, из указа следует, что КТРВ в 2024-2028 годах не будет выплачивать дивиденды, эти средства должны пойти в том числе на обеспечение выполнения государственного оборонного заказа.Согласно указу, правительству РФ предстоит обеспечить освобождение КТРВ от выплаты дивидендов в 2024-2028 годах "при условии направления высвобождаемой части прибыли на финансирование инвестиционных проектов, связанных с технологическим перевооружением производственных мощностей и формированием научно-технического задела для обеспечения выполнения заданий государственного оборонного заказа и финансирования социальных расходов, а также на компенсацию расходов этого акционерного общества на стабилизацию финансово-экономического состояния публичного акционерного общества "Научно-производственно объединение "Искра".
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россия, владимир путин, указ, нпо
РОССИЯ, Владимир Путин, указ, НПО
15:41 13.12.2024 (обновлено: 15:52 13.12.2024)
 
НПО "Искра" вошло в состав "Тактического ракетного вооружения"

Путин подписал указ о передаче НПО "Искра" под управление корпорации КТРВ

© fotolia.com / Reicher% Рукопожатие
% Рукопожатие - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© fotolia.com / Reicher
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом передал пермское АО "Научно-производственное объединение "Искра" под управление одного из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, в уставный капитал КТРВ передаются, находящиеся в федеральной собственности, 1,24 миллиарда обыкновенных акций НПО "Искра".
Как отмечается в указе, это сделано "в целях повышения эффективности деятельности интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса".
НПО "Искра" - федеральный научно-производственный центр, одно из крупнейших промышленных предприятий России.
Кроме того, из указа следует, что КТРВ в 2024-2028 годах не будет выплачивать дивиденды, эти средства должны пойти в том числе на обеспечение выполнения государственного оборонного заказа.
Согласно указу, правительству РФ предстоит обеспечить освобождение КТРВ от выплаты дивидендов в 2024-2028 годах "при условии направления высвобождаемой части прибыли на финансирование инвестиционных проектов, связанных с технологическим перевооружением производственных мощностей и формированием научно-технического задела для обеспечения выполнения заданий государственного оборонного заказа и финансирования социальных расходов, а также на компенсацию расходов этого акционерного общества на стабилизацию финансово-экономического состояния публичного акционерного общества "Научно-производственно объединение "Искра".
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