https://1prime.ru/20241213/istrebitel-853546458.html
"Высокая эффективность". В США оценили новый российский истребитель
"Высокая эффективность". В США оценили новый российский истребитель - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Высокая эффективность". В США оценили новый российский истребитель
Российские истребители Су-57 проявили высокую эффективность в регионах Украины с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО), говорится в... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T12:16+0300
2024-12-13T12:16+0300
2024-12-13T12:16+0300
вооружения
сша
россия
су-57
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские истребители Су-57 проявили высокую эффективность в регионах Украины с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО), говорится в материале издания Military Watch."Российские военно-воздушные силы продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока", – сказано в публикации.Отмечается, что самолеты Су-57 оснащены новым двигателем АЛ-51Ф-1, который обеспечивает наивысший уровень тяги среди всех истребителей в мире. Су-57, также как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей и предназначен преимущественно для уничтожения противников в воздухе.Авторы материала также заметили, что Су-57 несет ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, включая малые, средние и большие дальности, что дает российским истребителям преимущество в воздушном противоборстве. Он также успешно выполняет боевые задачи специальной военной операции и может использовать самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.
https://1prime.ru/20241207/f-16-853411240.html
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сша, россия, су-57
Вооружения, США, РОССИЯ, Су-57
"Высокая эффективность". В США оценили новый российский истребитель
MW: Су-57 оказались эффективны в зонах с высокой концентрацией ПВО
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ.
Российские истребители Су-57 проявили высокую эффективность в регионах Украины с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО), говорится
в материале издания Military Watch.
"Российские военно-воздушные силы продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока", – сказано в публикации.
Отмечается, что самолеты Су-57 оснащены новым двигателем АЛ-51Ф-1, который обеспечивает наивысший уровень тяги среди всех истребителей в мире. Су-57, также как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей и предназначен преимущественно для уничтожения противников в воздухе.
Авторы материала также заметили, что Су-57 несет ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, включая малые, средние и большие дальности, что дает российским истребителям преимущество в воздушном противоборстве. Он также успешно выполняет боевые задачи специальной военной операции и может использовать самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.
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