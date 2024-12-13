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"Высокая эффективность". В США оценили новый российский истребитель - 13.12.2024, ПРАЙМ
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"Высокая эффективность". В США оценили новый российский истребитель
"Высокая эффективность". В США оценили новый российский истребитель - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Высокая эффективность". В США оценили новый российский истребитель
Российские истребители Су-57 проявили высокую эффективность в регионах Украины с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО), говорится в... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T12:16+0300
2024-12-13T12:16+0300
вооружения
сша
россия
су-57
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские истребители Су-57 проявили высокую эффективность в регионах Украины с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО), говорится в материале издания Military Watch."Российские военно-воздушные силы продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока", – сказано в публикации.Отмечается, что самолеты Су-57 оснащены новым двигателем АЛ-51Ф-1, который обеспечивает наивысший уровень тяги среди всех истребителей в мире. Су-57, также как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей и предназначен преимущественно для уничтожения противников в воздухе.Авторы материала также заметили, что Су-57 несет ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, включая малые, средние и большие дальности, что дает российским истребителям преимущество в воздушном противоборстве. Он также успешно выполняет боевые задачи специальной военной операции и может использовать самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.
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сша, россия, су-57
Вооружения, США, РОССИЯ, Су-57
12:16 13.12.2024
 
"Высокая эффективность". В США оценили новый российский истребитель

MW: Су-57 оказались эффективны в зонах с высокой концентрацией ПВО

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские истребители Су-57 проявили высокую эффективность в регионах Украины с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО), говорится в материале издания Military Watch.
"Российские военно-воздушные силы продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока", – сказано в публикации.
Отмечается, что самолеты Су-57 оснащены новым двигателем АЛ-51Ф-1, который обеспечивает наивысший уровень тяги среди всех истребителей в мире. Су-57, также как американский F-22A и китайский J-20, относится к классу тяжелых истребителей и предназначен преимущественно для уничтожения противников в воздухе.
Авторы материала также заметили, что Су-57 несет ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, включая малые, средние и большие дальности, что дает российским истребителям преимущество в воздушном противоборстве. Он также успешно выполняет боевые задачи специальной военной операции и может использовать самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.
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