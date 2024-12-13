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Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли максимальной отметки - 13.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241213/kakao-853554208.html
Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли максимальной отметки
Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли максимальной отметки - 13.12.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли максимальной отметки
Биржевые цены на какао-бобы в пятницу растут на 1%, впервые с конца апреля поднявшись до 11 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:23+0300
2024-12-13T15:23+0300
экономика
какао-бобы
цены
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в пятницу растут на 1%, впервые с конца апреля поднявшись до 11 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.04 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы росла на 1,29%, до 10 961 доллара за тонну. При этом чуть ранее в ходе торгов цена достигла психологической отметки ровно в 11 тысяч долларов - это максимум с конца апреля. С начала недели цена на какао-бобы выросла уже почти на 11%, что может стать седьмой неделей роста стоимости подряд. При этом с начала декабря стоимость увеличилась на 16%. В предыдущем месяце котировки также заметно поднялись: в ноябре рост составил почти 30%. Согласно отчету Международной организации по какао, цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки: фермеры еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев. Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов на биржах. Так, на Лондонской бирже запасы в ноябре снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это наглядно показывает, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки.
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какао-бобы, цены
Экономика, какао-бобы, цены
15:23 13.12.2024
 
Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли максимальной отметки

ICE: биржевые цены на какао-бобы достигли максимальных 11 тысяч долларов за тонну

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство кондитерских изделий в Новосибирске
Производство кондитерских изделий в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в пятницу растут на 1%, впервые с конца апреля поднявшись до 11 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.04 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы росла на 1,29%, до 10 961 доллара за тонну. При этом чуть ранее в ходе торгов цена достигла психологической отметки ровно в 11 тысяч долларов - это максимум с конца апреля.
С начала недели цена на какао-бобы выросла уже почти на 11%, что может стать седьмой неделей роста стоимости подряд. При этом с начала декабря стоимость увеличилась на 16%.
В предыдущем месяце котировки также заметно поднялись: в ноябре рост составил почти 30%. Согласно отчету Международной организации по какао, цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки: фермеры еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев.
Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов на биржах. Так, на Лондонской бирже запасы в ноябре снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это наглядно показывает, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки.
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