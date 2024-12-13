Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241213/kalendar-853549143.html
В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Обсуждение идеи сделать 31 декабря выходным днем неактуально, поскольку в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T13:48+0300
2024-12-13T13:48+0300
бизнес
антон котяков
госдума
общество
рф
производственный календарь на 2024 год
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/62/841826272_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dcd07a22bcc18125d1c194c774cbc7d2.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Обсуждение идеи сделать 31 декабря выходным днем неактуально, поскольку в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков "У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи", - сказал Котяков.Он добавил, что календарь этого и следующего года делает обсуждение данного вопроса не столь актуальным.Накануне Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в график выходных и праздничных дней. Авторы предлагали взамен исключить из новогодних каникул 8 января, сделав его рабочим.
https://1prime.ru/20241212/gosduma-853529512.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/62/841826272_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_61e8e8ad76ddfba5180e0fb39c8bb10f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, антон котяков, госдума, общество , рф, производственный календарь на 2024 год
Бизнес, Антон Котяков, Госдума, Общество , РФ, производственный календарь на 2024 год
13:48 13.12.2024
 
В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Котяков: обсуждение возможности сделать 31 декабря выходным сейчас неактуально

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Обсуждение идеи сделать 31 декабря выходным днем неактуально, поскольку в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
"У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи", - сказал Котяков.
Он добавил, что календарь этого и следующего года делает обсуждение данного вопроса не столь актуальным.
Накануне Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в график выходных и праздничных дней. Авторы предлагали взамен исключить из новогодних каникул 8 января, сделав его рабочим.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней
Вчера, 17:26
 
БизнесАнтон КотяковГосдумаОбществоРФпроизводственный календарь на 2024 год
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала