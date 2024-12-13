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В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Обсуждение идеи сделать 31 декабря выходным днем неактуально, поскольку в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T13:48+0300
2024-12-13T13:48+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Обсуждение идеи сделать 31 декабря выходным днем неактуально, поскольку в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков "У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи", - сказал Котяков.Он добавил, что календарь этого и следующего года делает обсуждение данного вопроса не столь актуальным.Накануне Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в график выходных и праздничных дней. Авторы предлагали взамен исключить из новогодних каникул 8 января, сделав его рабочим.
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бизнес, антон котяков, госдума, общество , рф, производственный календарь на 2024 год
Бизнес, Антон Котяков, Госдума, Общество , РФ, производственный календарь на 2024 год
В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Котяков: обсуждение возможности сделать 31 декабря выходным сейчас неактуально
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Обсуждение идеи сделать 31 декабря выходным днем неактуально, поскольку в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
"У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи", - сказал Котяков.
Он добавил, что календарь этого и следующего года делает обсуждение данного вопроса не столь актуальным.
Накануне Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в график выходных и праздничных дней. Авторы предлагали взамен исключить из новогодних каникул 8 января, сделав его рабочим.
Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней