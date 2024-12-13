https://1prime.ru/20241213/kalendar-853549143.html

В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным - 13.12.2024, ПРАЙМ

В Минтруда прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Обсуждение идеи сделать 31 декабря выходным днем неактуально, поскольку в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T13:48+0300

2024-12-13T13:48+0300

2024-12-13T13:48+0300

бизнес

антон котяков

госдума

общество

рф

производственный календарь на 2024 год

https://cdnn.1prime.ru/img/84182/62/841826272_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dcd07a22bcc18125d1c194c774cbc7d2.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Обсуждение идеи сделать 31 декабря выходным днем неактуально, поскольку в 2024 и 2025 годах он нерабочий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков "У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи", - сказал Котяков.Он добавил, что календарь этого и следующего года делает обсуждение данного вопроса не столь актуальным.Накануне Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в график выходных и праздничных дней. Авторы предлагали взамен исключить из новогодних каникул 8 января, сделав его рабочим.

https://1prime.ru/20241212/gosduma-853529512.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, антон котяков, госдума, общество , рф, производственный календарь на 2024 год