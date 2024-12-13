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В России ужесточили уголовную ответственность за картельный сговор

В России ужесточили уголовную ответственность за картельный сговор - 13.12.2024, ПРАЙМ

В России ужесточили уголовную ответственность за картельный сговор

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за соглашения, ограничивающие конкуренцию (картели), соответствующий... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T14:33+0300

2024-12-13T14:33+0300

2024-12-13T14:33+0300

россия

владимир путин

закон

уголовная ответственность

картельный сговор

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за соглашения, ограничивающие конкуренцию (картели), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее, если это причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, был предусмотрен штраф в размере 300-500 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного до двух лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Дополнительно это могло повлечь лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до года. При более крупном ущербе, причинении вреда имуществу, применении насилия и прочее были предусмотрены штрафы до 1 миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы на срок до шести-семи лет. Также было возможно лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Новым законом за заключение картельных соглашений предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет. Альтернативное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в 600-800 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового. В случае принудительных работ также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, а при лишении свободы – на срок до четырех лет. Аналогичные действия, совершенные с использованием служебного положения, организованной группой, с причинением особо крупного ущерба или извлечением дохода в особо крупном размере будут наказываться принудительными работами на срок от двух до пяти лет. Альтернатива - лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в 2-4 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового. В случае принудительных работ возможно и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, а при лишении свободы - от трех до пяти лет. В случае же применения насилия, уничтожения или повреждения имущества или угрозы их применения срок принудительных работ составит от четырех до пяти лет, а срок лишения свободы - от трех до семи лет со штрафом в 3-5 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до четырех лет. В обоих случаях возможно и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от четырех до пяти лет. При этом сохраняется возможность освобождения от уголовной ответственности за подобное преступление его участника, который первым добровольно сообщил о нем, активно способствовал его раскрытию и (или) расследованию, возместил ущерб или иным образом загладил причиненный вред, при условии, что в его действиях нет иного состава преступления. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. -0-

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россия, владимир путин, закон, уголовная ответственность, картельный сговор