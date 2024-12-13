https://1prime.ru/20241213/kiev-853543894.html

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения света - 13.12.2024, ПРАЙМ

В Киеве ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света ввели в пятницу в Киеве и Киевской области Украины, передает информагентство УНН. | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T10:36+0300

2024-12-13T10:36+0300

2024-12-13T10:36+0300

энергетика

украина

киев

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Экстренные отключения света ввели в пятницу в Киеве и Киевской области Украины, передает информагентство УНН. "В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений… Сейчас в городе - экстренные отключения электроэнергии вне графика", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН. Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил массированной атаке по энергетическим объектам страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://1prime.ru/20241213/peregovory-853541594.html

украина

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украина, киев