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В Киеве ввели экстренные отключения света - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Киеве ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света ввели в пятницу в Киеве и Киевской области Украины, передает информагентство УНН. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:36+0300
2024-12-13T10:36+0300
энергетика
украина
киев
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Экстренные отключения света ввели в пятницу в Киеве и Киевской области Украины, передает информагентство УНН. "В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений… Сейчас в городе - экстренные отключения электроэнергии вне графика", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН. Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил массированной атаке по энергетическим объектам страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://1prime.ru/20241213/peregovory-853541594.html
украина
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украина, киев
Энергетика, УКРАИНА, Киев
10:36 13.12.2024
 
В Киеве ввели экстренные отключения света

УНН: в Киеве ввели экстренные отключения света вне графика

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Экстренные отключения света ввели в пятницу в Киеве и Киевской области Украины, передает информагентство УНН.
"В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений… Сейчас в городе - экстренные отключения электроэнергии вне графика", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН.
Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил массированной атаке по энергетическим объектам страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
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ЭнергетикаУКРАИНАКиев
 
 
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