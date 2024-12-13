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В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Киеве ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света ввели в пятницу в Киеве и Киевской области Украины, передает информагентство УНН. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:36+0300
2024-12-13T10:36+0300
2024-12-13T10:36+0300
энергетика
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Экстренные отключения света ввели в пятницу в Киеве и Киевской области Украины, передает информагентство УНН. "В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений… Сейчас в городе - экстренные отключения электроэнергии вне графика", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН. Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил массированной атаке по энергетическим объектам страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://1prime.ru/20241213/peregovory-853541594.html
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украина, киев
Энергетика, УКРАИНА, Киев
В Киеве ввели экстренные отключения света
УНН: в Киеве ввели экстренные отключения света вне графика
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Экстренные отключения света ввели в пятницу в Киеве и Киевской области Украины, передает информагентство УНН.
"В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений… Сейчас в городе - экстренные отключения электроэнергии вне графика", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНН.
Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил массированной атаке по энергетическим объектам страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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