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Китай призвал Россию укреплять решимость и уверенность - 13.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Китай призвал Россию укреплять решимость и уверенность
Китай призвал Россию укреплять решимость и уверенность - 13.12.2024, ПРАЙМ
Китай призвал Россию укреплять решимость и уверенность
Добавлены подробности (3, 4 абзацы) | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T04:26+0300
2024-12-13T04:26+0300
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мировая экономика
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Добавлены подробности (3, 4 абзацы) МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Торговые отношения между Китаем и Россией не должны подвергаться воздействию внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Развитие торговых отношений между Китаем и Россией соответствует интересам обеих стран, оно не подвергается и не должно быть подвержено воздействию внешних факторов. Перед лицом нарастающих вызовов, нам особенно важно укреплять устойчивость, решимость и уверенность", - сказал он. По словам посла Китая, объём двусторонней торговли существенно вырос. В 2023 году он составил 240,1 миллиарда долларов, а в период с января по ноябрь 2024 года достиг 222,77 миллиарда долларов, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В том числе объем китайского экспорта в Россию составил 104,2 миллиарда долларов, увеличившись на 4,0%, объем импорта из России в Китай составил 118,58 миллиарда долларов, что на 0,4% больше, чем в предыдущему году, отметил Чжан Ханьхуэй. "Я уверен, что совместными усилиями мы сделаем китайско-российское взаимодействие более устойчивым и выявим новые возможности с тем, чтобы оно принесло больше плодотворных результатов", - подчеркнул посол КНР. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай решительно выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве.
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04:26 13.12.2024
 
Китай призвал Россию укреплять решимость и уверенность

Посол Китая в России: торговые отношения с Россией не должны подвергаться внешним факторам

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Добавлены подробности (3, 4 абзацы)
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Торговые отношения между Китаем и Россией не должны подвергаться воздействию внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Развитие торговых отношений между Китаем и Россией соответствует интересам обеих стран, оно не подвергается и не должно быть подвержено воздействию внешних факторов. Перед лицом нарастающих вызовов, нам особенно важно укреплять устойчивость, решимость и уверенность", - сказал он.
По словам посла Китая, объём двусторонней торговли существенно вырос. В 2023 году он составил 240,1 миллиарда долларов, а в период с января по ноябрь 2024 года достиг 222,77 миллиарда долларов, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В том числе объем китайского экспорта в Россию составил 104,2 миллиарда долларов, увеличившись на 4,0%, объем импорта из России в Китай составил 118,58 миллиарда долларов, что на 0,4% больше, чем в предыдущему году, отметил Чжан Ханьхуэй.
"Я уверен, что совместными усилиями мы сделаем китайско-российское взаимодействие более устойчивым и выявим новые возможности с тем, чтобы оно принесло больше плодотворных результатов", - подчеркнул посол КНР.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай решительно выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве.
 
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