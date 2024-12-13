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В МИД Китая пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США
В МИД Китая пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США - 13.12.2024, ПРАЙМ
В МИД Китая пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США
Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, некоторым американским политикам следует иметь больше здравого смысла, чтобы не делать из | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T11:53+0300
2024-12-13T11:53+0300
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ПЕКИН, 13 дек - ПРАЙМ. Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, некоторым американским политикам следует иметь больше здравого смысла, чтобы не делать из себя посмешище, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее американский сенатор Рик Скотт направил письма в министерство сельского хозяйства США и ряд других ведомств с просьбой провести расследование в отношении безопасности выращенного в Китае чеснока после сообщений о том, что чеснок в Китае якобы выращивается в сточных водах, а затем собирается в ужасающих условиях, часто с использованием рабского и детского труда. Сенатор выразил обеспокоенность относительно импорта чеснока из Китая и тем, что отсутствие надлежащего надзора делает американские семьи уязвимыми для некачественных продуктов питания."Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США", - заявила дипломат.Она добавила, что "от беспилотных летательных аппаратов до подъемных кранов, от холодильников до чеснока — все больше и больше китайских товаров рассматриваются США как товары, представляющие угрозу национальной безопасности", но вопрос в том, смогут ли США представить хоть какие-то весомые доказательства."Мировая общественность отчетливо видит, что это всего лишь предлог для того, чтобы США могли заниматься протекционизмом, злоупотреблять своей национальной мощью, сдерживать и подавлять развитие Китая", - указала она.Мао Нин подчеркнула, что обобщение концепции национальной безопасности, а также политизация и превращение в оружие торгово-экономических и технологических вопросов лишь усугубят риски безопасности для глобальных производственных и логистических цепочек."Я также хотела бы посоветовать некоторым политикам в США иметь больше здравого смысла и рациональности, чтобы не делать из себя посмешище", - добавила дипломат.
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китай, сша
В МИД Китая пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США
МИД КНР: чеснок из Китая и представить не мог, что станет угрозой для США
ПЕКИН, 13 дек - ПРАЙМ. Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, некоторым американским политикам следует иметь больше здравого смысла, чтобы не делать из себя посмешище, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее американский сенатор Рик Скотт направил письма в министерство сельского хозяйства США и ряд других ведомств с просьбой провести расследование в отношении безопасности выращенного в Китае чеснока после сообщений о том, что чеснок в Китае якобы выращивается в сточных водах, а затем собирается в ужасающих условиях, часто с использованием рабского и детского труда. Сенатор выразил обеспокоенность относительно импорта чеснока из Китая и тем, что отсутствие надлежащего надзора делает американские семьи уязвимыми для некачественных продуктов питания.
"Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США", - заявила дипломат.
Она добавила, что "от беспилотных летательных аппаратов до подъемных кранов, от холодильников до чеснока — все больше и больше китайских товаров рассматриваются США как товары, представляющие угрозу национальной безопасности", но вопрос в том, смогут ли США представить хоть какие-то весомые доказательства.
"Мировая общественность отчетливо видит, что это всего лишь предлог для того, чтобы США могли заниматься протекционизмом, злоупотреблять своей национальной мощью, сдерживать и подавлять развитие Китая", - указала она.
Мао Нин подчеркнула, что обобщение концепции национальной безопасности, а также политизация и превращение в оружие торгово-экономических и технологических вопросов лишь усугубят риски безопасности для глобальных производственных и логистических цепочек.
"Я также хотела бы посоветовать некоторым политикам в США иметь больше здравого смысла и рациональности, чтобы не делать из себя посмешище", - добавила дипломат.
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