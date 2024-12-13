https://1prime.ru/20241213/konflikt-853563970.html

В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы

В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы - 13.12.2024, ПРАЙМ

В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что украинский конфликт может быть... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T19:46+0300

2024-12-13T19:46+0300

2024-12-13T20:23+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

россия

мирные переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg

ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что украинский конфликт может быть урегулирован при участии новой американской администрации в течение ближайших месяцев. Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что он действительно верит, "что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев". Он добавил, что считает Трампа способным на решительные действия для урегулирования международных конфликтов. Отвечая на вопрос о том, может ли Трамп пригласить представителей России и Украины в Вашингтон для достижения мирного соглашения, Келлог сказал, что не удивится, "если он предпримет смелый шаг". Он выразил уверенность, что Трамп может это сделать.

https://1prime.ru/20241213/tramp-853544455.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, украина, россия, мирные переговоры