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В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы
В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы - 13.12.2024, ПРАЙМ
В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что украинский конфликт может быть... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T19:46+0300
2024-12-13T19:46+0300
2024-12-13T20:23+0300
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ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что украинский конфликт может быть урегулирован при участии новой американской администрации в течение ближайших месяцев. Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что он действительно верит, "что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев". Он добавил, что считает Трампа способным на решительные действия для урегулирования международных конфликтов. Отвечая на вопрос о том, может ли Трамп пригласить представителей России и Украины в Вашингтон для достижения мирного соглашения, Келлог сказал, что не удивится, "если он предпримет смелый шаг". Он выразил уверенность, что Трамп может это сделать.
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры
В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы
Келлог допустил разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы
ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что украинский конфликт может быть урегулирован при участии новой американской администрации в течение ближайших месяцев.
Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что он действительно верит, "что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев". Он добавил, что считает Трампа способным на решительные действия для урегулирования международных конфликтов.
Отвечая на вопрос о том, может ли Трамп пригласить представителей России и Украины в Вашингтон для достижения мирного соглашения, Келлог сказал, что не удивится, "если он предпримет смелый шаг".
Он выразил уверенность, что Трамп может это сделать.
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