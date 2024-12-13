Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241213/konflikt-853563970.html
В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы
В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы - 13.12.2024, ПРАЙМ
В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что украинский конфликт может быть... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T19:46+0300
2024-12-13T20:23+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
россия
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что украинский конфликт может быть урегулирован при участии новой американской администрации в течение ближайших месяцев. Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что он действительно верит, "что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев". Он добавил, что считает Трампа способным на решительные действия для урегулирования международных конфликтов. Отвечая на вопрос о том, может ли Трамп пригласить представителей России и Украины в Вашингтон для достижения мирного соглашения, Келлог сказал, что не удивится, "если он предпримет смелый шаг". Он выразил уверенность, что Трамп может это сделать.
https://1prime.ru/20241213/tramp-853544455.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, украина, россия, мирные переговоры
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры
19:46 13.12.2024 (обновлено: 20:23 13.12.2024)
 
В США не исключили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы

Келлог допустил разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что украинский конфликт может быть урегулирован при участии новой американской администрации в течение ближайших месяцев.
Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что он действительно верит, "что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев". Он добавил, что считает Трампа способным на решительные действия для урегулирования международных конфликтов.
Отвечая на вопрос о том, может ли Трамп пригласить представителей России и Украины в Вашингтон для достижения мирного соглашения, Келлог сказал, что не удивится, "если он предпримет смелый шаг".
Он выразил уверенность, что Трамп может это сделать.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
В Госдуме ответили на слова Трампа о ракетных ударах по России
11:10
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯмирные переговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала