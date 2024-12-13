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“Опасные сделки”. Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей - 13.12.2024, ПРАЙМ
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“Опасные сделки”. Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей
“Опасные сделки”. Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей - 13.12.2024, ПРАЙМ
“Опасные сделки”. Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей
Зампредседателя Центробанка Сергей Белов заявил, что у финансового регулятора нет планов по выпуску купюры в 10 тысяч рублей. Почему вводить крупные купюры... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T02:02+0300
2024-12-13T02:02+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Центробанка Сергей Белов заявил, что у финансового регулятора нет планов по выпуску купюры в 10 тысяч рублей. Почему вводить крупные купюры нецелесообразно, рассказал агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По его словам, для этого есть несколько причин. Во-первых, снижается наличный оборот, упрощаются и удешевляются безналичные расчеты. Уже сейчас в России их доля в общем количестве операций по банковским картам превышает 92 процента.Во-вторых, законодательство старается ограничить крупные сделки наличными из-за риска незаконных операций, как минимум требуя информирования Росфинмониторинга. "Поэтому было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать", - полагает эксперт.К тому же в мире также идёт отход от крупных купюр (Еврозона, Индия) в пользу электронных платежей.С точки зрения финансовой грамотности безналичные платежи даже лучше - с помощью банковских приложений проще анализировать свои траты и вести семейный бюджет. Самое главное - подходить к онлайн-платежам так же серьезно, как и к наличным."По статистике, безналичным способом обычно тратится на 20% больше, чем наличными. А значит, нужно более ответственно подходить к планированию расходов - например, всегда составлять списки будущих покупок", - указывает Михаил Сергейчик.Он напомнил, что число киберпреступлений за последние пять лет увеличилось практически вдвое. Поэтому, расплачиваясь электронным способом, важно соблюдать цифровую гигиену и другие правила финансовой грамотности.
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банки, финансы, минфин, росфинмониторинг, банкноты, новые купюры
Банки, Финансы, Минфин, Росфинмониторинг, банкноты, новые купюры
02:02 13.12.2024
 
“Опасные сделки”. Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей

Эксперт Сергейчик: купюра в 10 тысяч рублей не нужна из-за развития безнала

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Центробанка Сергей Белов заявил, что у финансового регулятора нет планов по выпуску купюры в 10 тысяч рублей. Почему вводить крупные купюры нецелесообразно, рассказал агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
По его словам, для этого есть несколько причин. Во-первых, снижается наличный оборот, упрощаются и удешевляются безналичные расчеты. Уже сейчас в России их доля в общем количестве операций по банковским картам превышает 92 процента.
Во-вторых, законодательство старается ограничить крупные сделки наличными из-за риска незаконных операций, как минимум требуя информирования Росфинмониторинга. "Поэтому было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать", - полагает эксперт.
К тому же в мире также идёт отход от крупных купюр (Еврозона, Индия) в пользу электронных платежей.
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С точки зрения финансовой грамотности безналичные платежи даже лучше - с помощью банковских приложений проще анализировать свои траты и вести семейный бюджет. Самое главное - подходить к онлайн-платежам так же серьезно, как и к наличным.
"По статистике, безналичным способом обычно тратится на 20% больше, чем наличными. А значит, нужно более ответственно подходить к планированию расходов - например, всегда составлять списки будущих покупок", - указывает Михаил Сергейчик.
Он напомнил, что число киберпреступлений за последние пять лет увеличилось практически вдвое. Поэтому, расплачиваясь электронным способом, важно соблюдать цифровую гигиену и другие правила финансовой грамотности.
 
БанкиФинансыМинфинРосфинмониторингбанкнотыновые купюры
 
 
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