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“Опасные сделки”. Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей

“Опасные сделки”. Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей - 13.12.2024, ПРАЙМ

“Опасные сделки”. Почему не нужна купюра в 10 тысяч рублей

Зампредседателя Центробанка Сергей Белов заявил, что у финансового регулятора нет планов по выпуску купюры в 10 тысяч рублей. Почему вводить крупные купюры... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T02:02+0300

2024-12-13T02:02+0300

2024-12-13T02:02+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Центробанка Сергей Белов заявил, что у финансового регулятора нет планов по выпуску купюры в 10 тысяч рублей. Почему вводить крупные купюры нецелесообразно, рассказал агентству "Прайм" Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По его словам, для этого есть несколько причин. Во-первых, снижается наличный оборот, упрощаются и удешевляются безналичные расчеты. Уже сейчас в России их доля в общем количестве операций по банковским картам превышает 92 процента.Во-вторых, законодательство старается ограничить крупные сделки наличными из-за риска незаконных операций, как минимум требуя информирования Росфинмониторинга. "Поэтому было бы странно одной рукой ограничивать, а другой стимулировать", - полагает эксперт.К тому же в мире также идёт отход от крупных купюр (Еврозона, Индия) в пользу электронных платежей.С точки зрения финансовой грамотности безналичные платежи даже лучше - с помощью банковских приложений проще анализировать свои траты и вести семейный бюджет. Самое главное - подходить к онлайн-платежам так же серьезно, как и к наличным."По статистике, безналичным способом обычно тратится на 20% больше, чем наличными. А значит, нужно более ответственно подходить к планированию расходов - например, всегда составлять списки будущих покупок", - указывает Михаил Сергейчик.Он напомнил, что число киберпреступлений за последние пять лет увеличилось практически вдвое. Поэтому, расплачиваясь электронным способом, важно соблюдать цифровую гигиену и другие правила финансовой грамотности.

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банки, финансы, минфин, росфинмониторинг, банкноты, новые купюры