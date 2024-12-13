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ЦБ отметил снижение реального эффективного курса рубля - 13.12.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отметил снижение реального эффективного курса рубля
ЦБ отметил снижение реального эффективного курса рубля - 13.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение реального эффективного курса рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 2,2%, а в... | 13.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 2,2%, а в ноябре - на 1,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару за январь-ноябрь снизился на 5%, к евро - на 2,2%, а к юаню - на 1,4%.Номинальный курс рубля к доллару в январе-ноябре снизился на 9,5%, к евро - на 7,2%, к юаню - на 8,4%.Реальный курс рубля к доллару за ноябрь снизился на 2,8%, к евро - на 0,6%, а к юаню - на 1%.Номинальный курс рубля к доллару в ноябре снизился на 4,2%, к евро - на 1,7%, к юаню - на 2,6%.
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рубль, курс
Банк России, рубль, КУРС
16:55 13.12.2024 (обновлено: 17:56 13.12.2024)
 
ЦБ отметил снижение реального эффективного курса рубля

ЦБ: реальный эффективный курс рубля снизился в январе-ноябре на 2,2%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 2,2%, а в ноябре - на 1,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару за январь-ноябрь снизился на 5%, к евро - на 2,2%, а к юаню - на 1,4%.
Номинальный курс рубля к доллару в январе-ноябре снизился на 9,5%, к евро - на 7,2%, к юаню - на 8,4%.
Реальный курс рубля к доллару за ноябрь снизился на 2,8%, к евро - на 0,6%, а к юаню - на 1%.
Номинальный курс рубля к доллару в ноябре снизился на 4,2%, к евро - на 1,7%, к юаню - на 2,6%.
 
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