https://1prime.ru/20241213/kurs-853559298.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 декабря - 13.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 5,02 копейки, до 14,0096 рубля, курс доллара снизился на 51,95 копейки, до 103,4305... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:17+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 5,02 копейки, до 14,0096 рубля, курс доллара снизился на 51,95 копейки, до 103,4305 рубля, курс евро - упал на 1,47 рубля, до 109,0126 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241211/dollar-853502379.html
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 14 декабря
ЦБ: курс юаня с 14 декабря - 14,01 руб, доллара - 103,43 руб, евро - 109,01 руб
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 5,02 копейки, до 14,0096 рубля, курс доллара снизился на 51,95 копейки, до 103,4305 рубля, курс евро - упал на 1,47 рубля, до 109,0126 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Минфин США оценил угрозы для доллара как резервной валюты