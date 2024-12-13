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ОСК завершила ходовые испытания атомного ледокола "Якутия"

ОСК завершила ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" - 13.12.2024, ПРАЙМ

ОСК завершила ходовые испытания атомного ледокола "Якутия"

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) завершила ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия", сообщили в корпорации. | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T19:14+0300

2024-12-13T19:14+0300

2024-12-13T19:14+0300

экономика

россия

арктика

балтийский завод

ледокол "якутия"

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) завершила ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия", сообщили в корпорации. "Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", построенный на Балтийском заводе ОСК, завершил этап заводских ходовых испытаний. Судно вышло в Финский залив 1 декабря. Специалисты Балтийского завода совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили скоростные качества ледокола, его маневренные характеристики, проверили работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации, провели испытания паротурбинной установки, систем электродвижения, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства)", — говорится в сообщении. В ОСК добавили, что в ближайшее время специалисты предприятия завершат настройку систем судна и подготовят его к передаче заказчику. Универсальный атомный ледокол "Якутия" мощностью 60 мегаватт – четвертое судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Закладка состоялась 26 мая 2020 года, спуск на воду – 22 ноября 2022 года. Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Якутия" и "Чукотка", а также "Ленинград".

https://1prime.ru/20241202/novatek-853246279.html

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россия, арктика, балтийский завод, ледокол "якутия"