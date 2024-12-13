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"Финуслуги" предложат новые сберегательные продукты в дружественных валютах - 13.12.2024, ПРАЙМ
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"Финуслуги" предложат новые сберегательные продукты в дружественных валютах
"Финуслуги" предложат новые сберегательные продукты в дружественных валютах - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Финуслуги" предложат новые сберегательные продукты в дружественных валютах
Московская биржа планирует в 2025 году расширить ассортимент своего маркетплейса "Финуслуги" за счет новых сберегательных продуктов в дружественных валютах,... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T12:26+0300
2024-12-13T12:26+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в 2025 году расширить ассортимент своего маркетплейса "Финуслуги" за счет новых сберегательных продуктов в дружественных валютах, сообщил журналистам старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин. "Московская биржа планирует развивать свой маркетплейс для денег "Финуслуги" и двигается в сторону создания экосистемы. Мы формируем ее вокруг потребностей клиентов, где они смогут закрыть все свои задачи, связанные с финансами", - сказал он. "На 2025 год запланировано несколько запусков новых предложений. Например, расширение ассортимента маркетплейса за счет новых сберегательных продуктов в дружественных валютах, выдачи микрозаймов прямо на платформе, а также новых возможностей для инвестиций", - добавил Алутин. По его словам, также на платформе будут запущены программы для премиальных клиентов и робоэдвайзинг (метод инвестирования, основанный на использовании алгоритмов и искусственного интеллекта для принятия финансовых решений, то есть с помощью роботов-консультантов). "Финуслуги" планируют развивать персональные предложения для клиентов, в том числе с помощью AI (искусственного интеллекта-ред.). Например, уже запущен инвестиционный AI-ассистент", - отметил Алутин.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
12:26 13.12.2024
 
"Финуслуги" предложат новые сберегательные продукты в дружественных валютах

Маркетплейс Мосбиржи предложит сберегательные продукты в дружественных валютах

© fotolia.com / KurhanПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в 2025 году расширить ассортимент своего маркетплейса "Финуслуги" за счет новых сберегательных продуктов в дружественных валютах, сообщил журналистам старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.
"Московская биржа планирует развивать свой маркетплейс для денег "Финуслуги" и двигается в сторону создания экосистемы. Мы формируем ее вокруг потребностей клиентов, где они смогут закрыть все свои задачи, связанные с финансами", - сказал он.
"На 2025 год запланировано несколько запусков новых предложений. Например, расширение ассортимента маркетплейса за счет новых сберегательных продуктов в дружественных валютах, выдачи микрозаймов прямо на платформе, а также новых возможностей для инвестиций", - добавил Алутин.
По его словам, также на платформе будут запущены программы для премиальных клиентов и робоэдвайзинг (метод инвестирования, основанный на использовании алгоритмов и искусственного интеллекта для принятия финансовых решений, то есть с помощью роботов-консультантов).
"Финуслуги" планируют развивать персональные предложения для клиентов, в том числе с помощью AI (искусственного интеллекта-ред.). Например, уже запущен инвестиционный AI-ассистент", - отметил Алутин.
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ЭкономикаРОССИЯМосбиржа
 
 
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