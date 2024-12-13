https://1prime.ru/20241213/marketpleysy-853562392.html

Названы плюсы и минусы страхования продавцов маркетплейсов в России

Названы плюсы и минусы страхования продавцов маркетплейсов в России - 13.12.2024, ПРАЙМ

Названы плюсы и минусы страхования продавцов маркетплейсов в России

Ряд страховщиков РФ видят перспективу в развитии продуктов, связанных со страхованием рисков продавцов маркетплейсов: одни из них готовы предоставлять... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T18:59+0300

2024-12-13T18:59+0300

2024-12-13T18:59+0300

экономика

россия

маркетплейс

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Ряд страховщиков РФ видят перспективу в развитии продуктов, связанных со страхованием рисков продавцов маркетплейсов: одни из них готовы предоставлять коробочные продукты с полным циклом движения товара, другие - страховать ограниченное число рисков, третьи - разрабатывать только индивидуальные решения, но есть и те, кто считает такое страхование убыточным, несмотря на растущую популярность онлай-продаж, рассказали РИА Новости представители страхового сообщества. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что ряд страховых компаний заявил о планах запустить страхование для продавцов маркетплейсов, видят это направление перспективным для своего бизнеса. "Зетта Страхование" оценивает этот рынок как перспективный и рассчитывает запустить продукт в начале следующего года. "Для себя рассматриваем страхование рисков селлера (продавца – ред.) по всей цепочке - и логистика, и склад, плюс ущерб товару в ПВЗ (пункте выдачи заказов), а также штрафы и затраты на обратную логистику. Упущенная выгода не покрывается", - добавили там же. "Ренессанс Страхование" также видит этот рынок перспективным и рассчитывает запустить продукт в начале года. В ноябре "АльфаСтрахование" совместно со страховым брокером "Цунами" и платформой сопровождения страхования Zunami анонсировали партнерам продукт "Страхование заказов" для селлеров маркетплейсов. Сейчас он тестируется на пилотной группе. Как объяснили в компании, страхование заказов позволит получить продавцу компенсацию в случаях повреждения и утраты товара во время перевозки от склада до пункта выдачи заказов и обратно, при подмене или повреждении товара покупателем, а также выплату, покрывающую расходы продавца на обратную логистику при невыкупе товара. В свою очередь начальник отдела страхования грузов, управляющий продуктом департамента по страхованию имущественных рисков "РЕСО-Гарантия" Андрей Анохин рассказал РИА Новости, что компания в принципе не планирует запуска продукта в массовом порядке, считает, что массовый продукт здесь не подходит. "Мы идем по пути разработки индивидуальных программ под конкретного клиента с учетом всех деталей и особенностей его бизнеса… Считаем, что здесь нужен индивидуальный подход, необходимо учитывать операционные бизнес-процессы, логистику, правоотношения страхователя с партнерами (продавцами реализующими свою продукцию на маркетплейсе, перевозчиками и другими участниками бизнес-цепочки). Нужно понимать, как страхователь выстраивает свое управление рисками, какой документооборот принят в компании клиента", - добавил он. СТРАХОВКА В ДЕЙСТВИИ А недавно "СберСтрахование" сообщило, что запускает программу страхования для продавцов маркетплейсов. По мнению компании, полис поможет им быстро и удобно возместить потери из-за повреждения товара. Получить выплату можно будет, даже если покупатель подменит или испортит товар. Предприниматель также сможет компенсировать неустойку, которую маркетплейс берёт за возврат некачественного товара. Как поясняет компания, "СберСтрахование" видит, что спрос на маркетплейсы в России растёт всё активнее, влияя на сферу грузоперевозок. Однако зачастую оформление страховки или выплаты по ней - чересчур трудоемкий процесс для небольших продавцов, поэтому компания решила создать для малого бизнеса универсальный продукт с простыми условиями оформления и получения выплаты. "Абсолют Страхование" в ноябре совместно с национальным провайдером цифровых услуг "Ростелекомом" запустила страховую подписку для бизнеса, в рамках которой владельцы и арендаторы пунктов выдачи заказов и коммерческих помещений до 100 квадратных метров могут оформить онлайн продукт, позволяющий получить страховое возмещение, в частности, в случае кражи и повреждения товара. Впрочем, эксперты страховой компании "Согласие" с момента увеличения популярности маркетплейсов просчитали не одну модель страхового продукта и все они в итоге оказались высокорискованными. "Текущий интерес лидеров рынка страхования к данному направлению может поспособствовать демпингу цен, что неизбежно приведет к еще большей убыточности для компаний, а вследствие и предложениям с менее выгодными условиями для продавцов маркетплейсов – по такому пути мы идти не готовы. Дополнительный риск – интерес самих маркетплейсов быть замкнутой экосистемой, уже сейчас потенциально ничто не мешает им не прибегать к помощи посредников в страховании", - сказали они. "В "Согласии" не потеряли интерес к разработке хорошего продукта для маркетплейсов, но в условиях усиленной конкуренции, в ближайшее время мы можем говорить только о точечных пилотных проектах", - добавили там же.

https://1prime.ru/20241202/marketpleys-853255918.html

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россия, маркетплейс