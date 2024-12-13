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Расчет больничных по новым правилам: кому заплатят больше

Расчет больничных по новым правилам: кому заплатят больше - 13.12.2024, ПРАЙМ

Расчет больничных по новым правилам: кому заплатят больше

Минздрав планирует с сентября 2025 года поменять порядок оформления больничных - кого коснутся изменения рассказали эксперты. | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T04:04+0300

2024-12-13T04:04+0300

2024-12-13T04:04+0300

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общество

здоровье

минздрав

социальный фонд

игорь акулин

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МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ, Роман Серов. Минздрав планирует с сентября 2025 года поменять порядок оформления больничных - кого коснутся изменения рассказали эксперты.Минздрав с ноября запустил процесс пересмотра правил выдачи листов нетрудоспособности работающим гражданам, которые должны быть введены с 1 сентября 2025 года. Проект приказа ведомства уже опубликован на портале нормативных актов.Основные изменения затронут именно порядок оформления больничных листов. Предполагается, что лечащий врач сможет выдавать больничный лист длительностью до трех календарных дней, если пациент уже признавался нетрудоспособным 4 раза и более за предшествующие 6 месяцев. Если же человеку потребуется продлить больничный лист, то решение будет принимать уже врачебная комиссия, объясняет Светлана Деревенко, управляющий партнер "Поправко, Деревенко и партнеры" (PDP).Исключения из этого правила касаются ухода за больным родственником, прохождения медицинской реабилитации и лечения серьезных заболеваний.Сейчас врач может выдать больничный лист до 15 календарных дней. Решение о продлении дальше принимается комиссией.При этом максимальный период нахождения на больничном не должен превышать 10 месяцев, а при туберкулезе — 12 месяцев.Эксперты считают, что новый порядок оформления больничных призван сократить растущие расходы Социального фонда на выплаты по листам нетрудоспособности. Однако людям, склонным к частым заболеваниям, которые не относятся к тяжким и серьезным, новые правила могут серьезно осложнить жизнь.Как рассчитывают больничныйРазмер выплаты по больничному листу зависит от страхового стажа и размера заработной платы работающего россиянина за последние два года. Так, в 2024 году база для начисления страховых взносов составляет 2,2 миллиона рублей, в 2025 году она вырастет до 2,8 миллиона, а в 2026 году — до 3 миллионов рублей.Максимальный размер выплаты по больничному листу в 2024 – 4 тысячи рублей, в 2025 – достигнет 5,7 тысяч рублей, а в 2026 – 6,8 тысяч рублей. Чтобы получить такую сумму, необходим стаж от восьми лет и соответствующая зарплата."Например, в текущем году заработная плата сотрудника должна быть не менее 122 тысяч рублей, а в 2026 году для получения максимальной выплаты нужно зарабатывать официально не менее 230 тысяч рублей", - подсчитала Светлана Деревенко.Советская практикаПо мнению заведующего кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ профессора Игоря Акулина, целью введения новых правил выдачи больничных является усиление контроля за выдачей документов по нетрудоспособности врачами и фельдшерами в сельской местности. Это обычная практика совершенствования нормативных документов и законодательства, связанного с госзадачами.Эксперт напомнил о забытом, но полезном опыте советского здравоохранения - это работа с часто и длительно болеющими (ЧДБ) в трудовых коллективах."ЧДБ – так их называли - ставились на диспансерный учет и с ними проводилась работа по оздоровлению. Служба доверенных профсоюзных врачей приходила с проверками на предприятия и выясняла причины роста заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ), проверяла, как ведется диспансерная работа с ЧДБ - это была обычная практика", - вспоминает Акулин.Однако он не склонен думать, что новация направлена исключительно на борьбу с недобросовестными врачами, злоупотребляющими выдачей документов о нетрудоспособности. Это можно квалифицировать как мошенничество - такие случаи есть, но их процент невелик. Однако и врачей, и пациентов надо предупредить об ответственности за такие нарушения – вплоть до уголовной, считает Акулин.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

общество , здоровье, минздрав, социальный фонд, игорь акулин