https://1prime.ru/20241213/medvedev-853553914.html

Запад уже подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев

Запад уже подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев - 13.12.2024, ПРАЙМ

Запад уже подготовил схемы разделения для всех несогласных, заявил Медведев

Запад разработал схемы разделения для всех государств, которые "не согласны" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств. Об этом в материале... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:18+0300

2024-12-13T15:18+0300

2024-12-13T15:18+0300

политика

россия

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Запад разработал схемы разделения для всех государств, которые "не согласны" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств. Об этом в материале для журнала "Международная жизнь" написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Сегодня схемы разделения заготовлены англосаксами для всех "несогласных" с их агрессивным вмешательством во внутренние дела государств всего мира", - заметил политик.Медведев также отметил, что принцип "разделяй и властвуй" западных цивилизаторов приводит к страданиям и бедам во всем мире, а также становится источником этнических и социокультурных конфликтов.Он также подчеркнул, что подобная политика была распространена в Римской империи и колониальных империях Европы. Подстрекание и обострение межнациональных конфликтов, а также проведение искусственных границ, разделяющих этнические группы, было распространено метрополиями. Ни одна метрополия не была заинтересована в процветании зависимых территорий, резюмировал он.

https://1prime.ru/20241212/faktor-853535331.html

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россия, запад, дмитрий медведев