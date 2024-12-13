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Путин изменил срок действия механизма "зонтичных" поручительств для МСП
Путин изменил срок действия механизма "зонтичных" поручительств для МСП - 13.12.2024, ПРАЙМ
Путин изменил срок действия механизма "зонтичных" поручительств для МСП
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе действующий сейчас механизм "зонтичных" поручительств и независимых гарантий... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T14:11+0300
2024-12-13T14:11+0300
2024-12-13T14:11+0300
экономика
владимир путин
россия
мсп
поручительство
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе действующий сейчас механизм "зонтичных" поручительств и независимых гарантий Корпорации МСП. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Этот механизм был запущен в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и действует до конца текущего года. Закон во исполнение поручения президента закрепляет действие механизма на постоянной основе в целях дальнейшего увеличения объемов льготного кредитования. Механизм "зонтичных" поручительств представляет собой упрощенный процесс получения кредита, при котором до 50% покрывается Корпорацией МСП. Размер поручительства составляет до 1 миллиарда рублей, а срок кредита не должен превышать 15 лет. Кредит под "зонтичное" поручительство предоставляется на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, рефинансирование другого кредита. Причем поручительство можно получить мгновенно в режиме "одного окна" вместе с кредитом. Это сокращает срок предоставления как поручительства, поскольку не надо дополнительно обращаться в Корпорацию МСП, так и кредита. Механизм "зонтичных" поручительств помогает решать проблему нехватки или отсутствия залога при обращении в банки за финансированием. Этот инструмент также способствует снижению ставки кредитования, что особенно важно в текущих условиях, указывали авторы законодательной инициативы. При этом средства на реализацию этого механизма в полном объеме предусмотрены в федеральном бюджете. Так, в федеральном бюджете на 2025 год заложены субсидии Корпорации МСП на соответствующие цели в объеме 613,188 миллиона рублей, на 2026 год – 5,251 миллиарда рублей, на 2027 год – 4,436 миллиарда рублей. Незначительный объем бюджетных средств на 2025 год обусловлен наличием неизрасходованных остатков на выдачу "зонтичных" поручительств.
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владимир путин, россия, мсп, поручительство
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, МСП, поручительство
Путин изменил срок действия механизма "зонтичных" поручительств для МСП
Путин подписал закон о бессрочном механизме "зонтичных" поручительств для МСП
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе действующий сейчас механизм "зонтичных" поручительств и независимых гарантий Корпорации МСП. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Этот механизм был запущен в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и действует до конца текущего года. Закон во исполнение поручения президента закрепляет действие механизма на постоянной основе в целях дальнейшего увеличения объемов льготного кредитования.
Механизм "зонтичных" поручительств представляет собой упрощенный процесс получения кредита, при котором до 50% покрывается Корпорацией МСП. Размер поручительства составляет до 1 миллиарда рублей, а срок кредита не должен превышать 15 лет.
Кредит под "зонтичное" поручительство предоставляется на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, рефинансирование другого кредита. Причем поручительство можно получить мгновенно в режиме "одного окна" вместе с кредитом. Это сокращает срок предоставления как поручительства, поскольку не надо дополнительно обращаться в Корпорацию МСП, так и кредита.
Механизм "зонтичных" поручительств помогает решать проблему нехватки или отсутствия залога при обращении в банки за финансированием. Этот инструмент также способствует снижению ставки кредитования, что особенно важно в текущих условиях, указывали авторы законодательной инициативы. При этом средства на реализацию этого механизма в полном объеме предусмотрены в федеральном бюджете.
Так, в федеральном бюджете на 2025 год заложены субсидии Корпорации МСП на соответствующие цели в объеме 613,188 миллиона рублей, на 2026 год – 5,251 миллиарда рублей, на 2027 год – 4,436 миллиарда рублей. Незначительный объем бюджетных средств на 2025 год обусловлен наличием неизрасходованных остатков на выдачу "зонтичных" поручительств.
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