https://1prime.ru/20241213/mekhanizm-853549853.html

Путин изменил срок действия механизма "зонтичных" поручительств для МСП

Путин изменил срок действия механизма "зонтичных" поручительств для МСП - 13.12.2024, ПРАЙМ

Путин изменил срок действия механизма "зонтичных" поручительств для МСП

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе действующий сейчас механизм "зонтичных" поручительств и независимых гарантий... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T14:11+0300

2024-12-13T14:11+0300

2024-12-13T14:11+0300

экономика

владимир путин

россия

мсп

поручительство

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376073_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_7ce31370d213abfc3cfea6263414705e.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе действующий сейчас механизм "зонтичных" поручительств и независимых гарантий Корпорации МСП. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Этот механизм был запущен в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и действует до конца текущего года. Закон во исполнение поручения президента закрепляет действие механизма на постоянной основе в целях дальнейшего увеличения объемов льготного кредитования. Механизм "зонтичных" поручительств представляет собой упрощенный процесс получения кредита, при котором до 50% покрывается Корпорацией МСП. Размер поручительства составляет до 1 миллиарда рублей, а срок кредита не должен превышать 15 лет. Кредит под "зонтичное" поручительство предоставляется на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, рефинансирование другого кредита. Причем поручительство можно получить мгновенно в режиме "одного окна" вместе с кредитом. Это сокращает срок предоставления как поручительства, поскольку не надо дополнительно обращаться в Корпорацию МСП, так и кредита. Механизм "зонтичных" поручительств помогает решать проблему нехватки или отсутствия залога при обращении в банки за финансированием. Этот инструмент также способствует снижению ставки кредитования, что особенно важно в текущих условиях, указывали авторы законодательной инициативы. При этом средства на реализацию этого механизма в полном объеме предусмотрены в федеральном бюджете. Так, в федеральном бюджете на 2025 год заложены субсидии Корпорации МСП на соответствующие цели в объеме 613,188 миллиона рублей, на 2026 год – 5,251 миллиарда рублей, на 2027 год – 4,436 миллиарда рублей. Незначительный объем бюджетных средств на 2025 год обусловлен наличием неизрасходованных остатков на выдачу "зонтичных" поручительств.

https://1prime.ru/20241212/vstrecha-853533194.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, мсп, поручительство