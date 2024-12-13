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В Казахстане рассказали об увеличении пропускной способности МТК "Север-ЮГ" - 13.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Казахстане рассказали об увеличении пропускной способности МТК "Север-ЮГ"
В Казахстане рассказали об увеличении пропускной способности МТК "Север-ЮГ" - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Казахстане рассказали об увеличении пропускной способности МТК "Север-ЮГ"
Пропускную способность восточного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" планируется увеличить с 10 до 20 миллионов тонн в год, заявил... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:42+0300
2024-12-13T17:42+0300
экономика
казахстан
мтк "север-юг"
пропускная способность
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Пропускную способность восточного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" планируется увеличить с 10 до 20 миллионов тонн в год, заявил в пятницу премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в Москве на заседании межправительственного совета стран-участниц ЕАЭС. "Казахстан активно проводит работу по развитию инфраструктуры логистических коридоров. Планируется увеличить пропускную способность коридора "Север-Юг" с 10 до 20 миллионов тонн в год. В рамках концепции развития железнодорожной отрасли до 2029 года будут развиваться стыковые пункты и осуществляться строительство железнодорожных сетей. Так мы нацелены увеличить объем транзитных перевозок с 28 миллионов до 45 миллионов тонн, проложить порядка 5000 километров новых и вторых железнодорожных путей", - сказал Бектенов. Глава казахстанского кабмина добавил, что в результате принятых мер ожидается наращивание объема транзита из Китая в Европу. По его словам, ожидается, что пропускная способность транспортного коридора увеличится в пять раз.
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казахстан, мтк "север-юг", пропускная способность
Экономика, КАЗАХСТАН, МТК "Север-Юг", пропускная способность
17:42 13.12.2024
 
В Казахстане рассказали об увеличении пропускной способности МТК "Север-ЮГ"

Бектенов: пропускную способность МТК "Север-ЮГ" планируется повысить до 20 млн т

МТК "Север-юг"
МТК Север-юг
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Пропускную способность восточного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" планируется увеличить с 10 до 20 миллионов тонн в год, заявил в пятницу премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в Москве на заседании межправительственного совета стран-участниц ЕАЭС.
"Казахстан активно проводит работу по развитию инфраструктуры логистических коридоров. Планируется увеличить пропускную способность коридора "Север-Юг" с 10 до 20 миллионов тонн в год. В рамках концепции развития железнодорожной отрасли до 2029 года будут развиваться стыковые пункты и осуществляться строительство железнодорожных сетей. Так мы нацелены увеличить объем транзитных перевозок с 28 миллионов до 45 миллионов тонн, проложить порядка 5000 километров новых и вторых железнодорожных путей", - сказал Бектенов.
Глава казахстанского кабмина добавил, что в результате принятых мер ожидается наращивание объема транзита из Китая в Европу. По его словам, ожидается, что пропускная способность транспортного коридора увеличится в пять раз.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
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ЭкономикаКАЗАХСТАНМТК "Север-Юг"пропускная способность
 
 
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