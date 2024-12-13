https://1prime.ru/20241213/murashko-853555509.html
Проблем с производством физраствора в России нет, заявил Мурашко
Проблем с производством физраствора в России нет, заявил Мурашко - 13.12.2024, ПРАЙМ
Проблем с производством физраствора в России нет, заявил Мурашко
В России нет проблем с производством физраствора, больницы располагают необходимым количеством. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Минздрава страны... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:47+0300
2024-12-13T15:47+0300
2024-12-13T15:47+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В России нет проблем с производством физраствора, больницы располагают необходимым количеством. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко."У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка", - отметил глава ведомства.Мурашко также подчеркнул, что физраствор является жизненно важным лекарственным средством, и государство регулирует его цены. Производители подали заявки на перерегистрацию цен, из-за некоторого увеличения стоимости упаковки.Цены на физраствор уже перерегистрированы для 11 производителей. После перерегистрации цен, производители получили возможность стабильно работать, резюмировал он.
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россия, минздрав
Проблем с производством физраствора в России нет, заявил Мурашко
Мурашко: проблем с производством физраствора нет, в больницах его достаточно
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В России нет проблем с производством физраствора, больницы располагают необходимым количеством. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
"У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка", - отметил глава ведомства.
Мурашко также подчеркнул, что физраствор является жизненно важным лекарственным средством, и государство регулирует его цены. Производители подали заявки на перерегистрацию цен, из-за некоторого увеличения стоимости упаковки.
Цены на физраствор уже перерегистрированы для 11 производителей. После перерегистрации цен, производители получили возможность стабильно работать, резюмировал он.
Мурашко: на медпомощь в России будут выделены дополнительные средства