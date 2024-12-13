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Проблем с производством физраствора в России нет, заявил Мурашко - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Проблем с производством физраствора в России нет, заявил Мурашко
Проблем с производством физраствора в России нет, заявил Мурашко - 13.12.2024, ПРАЙМ
Проблем с производством физраствора в России нет, заявил Мурашко
В России нет проблем с производством физраствора, больницы располагают необходимым количеством. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Минздрава страны... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:47+0300
2024-12-13T15:47+0300
россия
минздрав
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В России нет проблем с производством физраствора, больницы располагают необходимым количеством. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко."У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка", - отметил глава ведомства.Мурашко также подчеркнул, что физраствор является жизненно важным лекарственным средством, и государство регулирует его цены. Производители подали заявки на перерегистрацию цен, из-за некоторого увеличения стоимости упаковки.Цены на физраствор уже перерегистрированы для 11 производителей. После перерегистрации цен, производители получили возможность стабильно работать, резюмировал он.
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россия, минздрав
РОССИЯ, Минздрав
15:47 13.12.2024
 
Проблем с производством физраствора в России нет, заявил Мурашко

Мурашко: проблем с производством физраствора нет, в больницах его достаточно

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкБрифинг министра здравоохранения РФ М. Мурашко
Брифинг министра здравоохранения РФ М. Мурашко - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В России нет проблем с производством физраствора, больницы располагают необходимым количеством. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
"У нас достаточное количество производителей и большой объем производства, закрывающий потребности рынка", - отметил глава ведомства.
Мурашко также подчеркнул, что физраствор является жизненно важным лекарственным средством, и государство регулирует его цены. Производители подали заявки на перерегистрацию цен, из-за некоторого увеличения стоимости упаковки.
Цены на физраствор уже перерегистрированы для 11 производителей. После перерегистрации цен, производители получили возможность стабильно работать, резюмировал он.
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РОССИЯМинздрав
 
 
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