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В "Норникеле" подсчитали объем инвестиций в 2025 году
В "Норникеле" подсчитали объем инвестиций в 2025 году - 13.12.2024, ПРАЙМ
В "Норникеле" подсчитали объем инвестиций в 2025 году
ГМК "Норильский никель" в 2025 году планирует объем инвестиций на уровне 215 миллиардов долларов, сообщила компания. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:51+0300
2024-12-13T15:51+0300
2024-12-13T15:58+0300
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норникель
инвестиции
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" в 2025 году планирует объем инвестиций на уровне 215 миллиардов долларов, сообщила компания."Общий размер инвестиций, запланированный на 2025 год, составляет 215 миллиардов рублей. С учетом фокуса на поддержание финансовой устойчивости в условиях высокой стоимости заимствований компания демонстрирует дисциплинированный подход к инвестициям за счет организации системной работы по сквозной рискориентированной приоритизации инвестиционной программы", - говорится в релизе.Отмечается, что ключевые приоритеты - обеспечение безопасного производства, снижение технологических рисков и реализация стратегии компании. Инвестиционная программа включает исполнение экологических и социальных обязательств, а также инвестиции в поддерживающую инфраструктуру, прежде всего в энергетику и транспорт.
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россия, норникель, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, НОРНИКЕЛЬ, инвестиции
В "Норникеле" подсчитали объем инвестиций в 2025 году
Инвестиции "Норникеля" в 2025 году составят 215 миллиардов рублей
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" в 2025 году планирует объем инвестиций на уровне 215 миллиардов долларов, сообщила компания.
"Общий размер инвестиций, запланированный на 2025 год, составляет 215 миллиардов рублей. С учетом фокуса на поддержание финансовой устойчивости в условиях высокой стоимости заимствований компания демонстрирует дисциплинированный подход к инвестициям за счет организации системной работы по сквозной рискориентированной приоритизации инвестиционной программы", - говорится в релизе.
Отмечается, что ключевые приоритеты - обеспечение безопасного производства, снижение технологических рисков и реализация стратегии компании. Инвестиционная программа включает исполнение экологических и социальных обязательств, а также инвестиции в поддерживающую инфраструктуру, прежде всего в энергетику и транспорт.