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В "Норникеле" подсчитали объем инвестиций в 2025 году - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В "Норникеле" подсчитали объем инвестиций в 2025 году
В "Норникеле" подсчитали объем инвестиций в 2025 году - 13.12.2024, ПРАЙМ
В "Норникеле" подсчитали объем инвестиций в 2025 году
ГМК "Норильский никель" в 2025 году планирует объем инвестиций на уровне 215 миллиардов долларов, сообщила компания. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T15:51+0300
2024-12-13T15:58+0300
экономика
россия
норникель
инвестиции
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" в 2025 году планирует объем инвестиций на уровне 215 миллиардов долларов, сообщила компания."Общий размер инвестиций, запланированный на 2025 год, составляет 215 миллиардов рублей. С учетом фокуса на поддержание финансовой устойчивости в условиях высокой стоимости заимствований компания демонстрирует дисциплинированный подход к инвестициям за счет организации системной работы по сквозной рискориентированной приоритизации инвестиционной программы", - говорится в релизе.Отмечается, что ключевые приоритеты - обеспечение безопасного производства, снижение технологических рисков и реализация стратегии компании. Инвестиционная программа включает исполнение экологических и социальных обязательств, а также инвестиции в поддерживающую инфраструктуру, прежде всего в энергетику и транспорт.
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россия, норникель, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, НОРНИКЕЛЬ, инвестиции
15:51 13.12.2024 (обновлено: 15:58 13.12.2024)
 
В "Норникеле" подсчитали объем инвестиций в 2025 году

Инвестиции "Норникеля" в 2025 году составят 215 миллиардов рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтенд "Норникеля" на Красноярском экономическом форуме 2019
Стенд Норникеля на Красноярском экономическом форуме 2019 - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" в 2025 году планирует объем инвестиций на уровне 215 миллиардов долларов, сообщила компания.
"Общий размер инвестиций, запланированный на 2025 год, составляет 215 миллиардов рублей. С учетом фокуса на поддержание финансовой устойчивости в условиях высокой стоимости заимствований компания демонстрирует дисциплинированный подход к инвестициям за счет организации системной работы по сквозной рискориентированной приоритизации инвестиционной программы", - говорится в релизе.
Отмечается, что ключевые приоритеты - обеспечение безопасного производства, снижение технологических рисков и реализация стратегии компании. Инвестиционная программа включает исполнение экологических и социальных обязательств, а также инвестиции в поддерживающую инфраструктуру, прежде всего в энергетику и транспорт.
 
ЭкономикаРОССИЯНОРНИКЕЛЬинвестиции
 
 
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