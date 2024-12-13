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Продажи новостроек в Москве за 11 месяцев упали на 25%
Продажи новостроек в Москве за 11 месяцев упали на 25% - 13.12.2024, ПРАЙМ
Продажи новостроек в Москве за 11 месяцев упали на 25%
Продажи первичного жилья в Москве за 11 месяцев 2024 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% - до 77,2 тысячи договоров долевого | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T09:54+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве за 11 месяцев 2024 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% - до 77,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости в январе-ноябре ведомство зарегистрировало почти 121,6 тысячи ДДУ, что на 18% меньше показателя 11 месяцев прошлого года. По данным ведомства, в ноябре в Москве зарегистрировано 7,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости - на 34% меньше ноября 2023 года. Показатель на 15% больше результата октября текущего года. Всего же в ноябре управлением Росреестра зарегистрировано 11,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 9,5% больше октября текущего года, но на 29% меньше показателей ноября прошлого года. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за 11 месяцев сократилось на 20% - до 128,9 тысячи.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, новостройки
Продажи новостроек в Москве за 11 месяцев упали на 25%
"Росреестр": продажи новостроек в Москве за 11 месяцев упали на 25%
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве за 11 месяцев 2024 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% - до 77,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости в январе-ноябре ведомство зарегистрировало почти 121,6 тысячи ДДУ, что на 18% меньше показателя 11 месяцев прошлого года.
По данным ведомства, в ноябре в Москве зарегистрировано 7,2 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой недвижимости - на 34% меньше ноября 2023 года. Показатель на 15% больше результата октября текущего года.
Всего же в ноябре управлением Росреестра зарегистрировано 11,7 тысячи договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 9,5% больше октября текущего года, но на 29% меньше показателей ноября прошлого года.
Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за 11 месяцев сократилось на 20% - до 128,9 тысячи.
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