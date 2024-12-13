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Объем торгов на Московской бирже достиг 1,35 квадриллиона рублей - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Объем торгов на Московской бирже достиг 1,35 квадриллиона рублей
Объем торгов на Московской бирже достиг 1,35 квадриллиона рублей - 13.12.2024, ПРАЙМ
Объем торгов на Московской бирже достиг 1,35 квадриллиона рублей
Суммарный объем торгов на рынках Московской биржи за январь-ноябрь 2024 года достиг 1,35 квадриллиона рублей, рассказал журналистам председатель правления биржи | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T00:46+0300
2024-12-13T00:46+0300
рынки
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Суммарный объем торгов на рынках Московской биржи за январь-ноябрь 2024 года достиг 1,35 квадриллиона рублей, рассказал журналистам председатель правления биржи Виктор Жидков. "За 11 месяцев текущего года суммарный объем торгов на рынках Московской биржи достиг 1,35 квадриллиона рублей. Это максимальное значение за всю историю торгов", - сказал он. Он напомнил, что объем торгов за весь 2023 год составил 1,3 квадриллиона рублей, за 2022 год – 1,1 квадриллиона рублей, за 2021 год – 1 квадриллион рублей. "Мы выросли на всех рынках: объем торгов на рынке акций за 11 месяцев вырос на 39%, до 29 триллионов рублей, на рынке облигаций – на 9%, до 19 триллионов рублей, на денежном рынке – на 27%, до 955 триллионов рублей, на срочном рынке – на 22%, до 88 триллионов рублей", - сказал он. "В этом году на российский фондовый рынок пришло более 5 миллионов инвесторов. Понятно, что структура их неоднородна, что есть те, кто пытается поймать какой-то дофамин, играя на разнице курсов. Но в целом мы видим, что сегодня появляется такая некая зрелость - люди уже осознанно выбирают инструменты", - отметил он.
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192
40
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рынки, москва
Рынки, МОСКВА
00:46 13.12.2024
 
Объем торгов на Московской бирже достиг 1,35 квадриллиона рублей

Объем торгов на рынках Московской биржи за 11 месяцев достиг 1,35 квадриллиона рублей

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Суммарный объем торгов на рынках Московской биржи за январь-ноябрь 2024 года достиг 1,35 квадриллиона рублей, рассказал журналистам председатель правления биржи Виктор Жидков.
"За 11 месяцев текущего года суммарный объем торгов на рынках Московской биржи достиг 1,35 квадриллиона рублей. Это максимальное значение за всю историю торгов", - сказал он.
Он напомнил, что объем торгов за весь 2023 год составил 1,3 квадриллиона рублей, за 2022 год – 1,1 квадриллиона рублей, за 2021 год – 1 квадриллион рублей.
"Мы выросли на всех рынках: объем торгов на рынке акций за 11 месяцев вырос на 39%, до 29 триллионов рублей, на рынке облигаций – на 9%, до 19 триллионов рублей, на денежном рынке – на 27%, до 955 триллионов рублей, на срочном рынке – на 22%, до 88 триллионов рублей", - сказал он.
"В этом году на российский фондовый рынок пришло более 5 миллионов инвесторов. Понятно, что структура их неоднородна, что есть те, кто пытается поймать какой-то дофамин, играя на разнице курсов. Но в целом мы видим, что сегодня появляется такая некая зрелость - люди уже осознанно выбирают инструменты", - отметил он.
 
РынкиМОСКВА
 
 
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