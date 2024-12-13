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Глава МИД Латвии оценила запасы оружия ВСУ - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Латвии оценила запасы оружия ВСУ
Глава МИД Латвии оценила запасы оружия ВСУ - 13.12.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Латвии оценила запасы оружия ВСУ
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украине хватит имеющегося оружия до конца лета 2025 года, приводит ее слова агентство Bloomberg. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T09:05+0300
2024-12-13T09:05+0300
вооружения
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украине хватит имеющегося оружия до конца лета 2025 года, приводит ее слова агентство Bloomberg."По ее (Браже - ред.) словам, Украина имеет возможность продержаться все лето с имеющимся у нее оружием", - отметила Браже в беседе с изданием.Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Латвия уже предоставила Украине помощь в размере около 1% ВВП и будет продолжать помогать.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киеву хватит средств, оружия и боеприпасов только на первую половину 2025 года, если помощь США прекратится.Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что при новой администрации Киеву не стоит ожидать такого же уровня помощи, как при президентстве Джо Байдена.
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украина, латвия, всу
Вооружения, УКРАИНА, ЛАТВИЯ, ВСУ
09:05 13.12.2024
 
Глава МИД Латвии оценила запасы оружия ВСУ

Глава МИД Латвии Браже: ВСУ хватит имеющегося оружия до конца лета 2025 года

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украине хватит имеющегося оружия до конца лета 2025 года, приводит ее слова агентство Bloomberg.
"По ее (Браже - ред.) словам, Украина имеет возможность продержаться все лето с имеющимся у нее оружием", - отметила Браже в беседе с изданием.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Латвия уже предоставила Украине помощь в размере около 1% ВВП и будет продолжать помогать.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киеву хватит средств, оружия и боеприпасов только на первую половину 2025 года, если помощь США прекратится.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что при новой администрации Киеву не стоит ожидать такого же уровня помощи, как при президентстве Джо Байдена.
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