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CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину - 13.12.2024, ПРАЙМ
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CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину
CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину - 13.12.2024, ПРАЙМ
CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину
Соединенные Штаты намерены доставить на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января, передает CNN. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T16:09+0300
2024-12-13T16:09+0300
вооружения
сша
украина
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены доставить на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января, передает CNN.Согласно изданию, укрепление ВСУ до момента ухода президента Джо Байдена с поста главы государства. Представитель администрации США описал это как "историческое усилие" и назвал действия Белого дома "переброской огромного количества оружия в Украину в течение следующих пяти недель".Ранее президент США одобрил еще один пакет помощи Киеву на 500 миллионов долларов, при этом оборудование планируется взять из запасов американской армии, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241212/ssha-853535884.html
сша
украина
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сша, украина
Вооружения, США, УКРАИНА
16:09 13.12.2024
 
CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину

CNN: США проведут масштабную переброску оружия на Украину

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены доставить на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января, передает CNN.
Согласно изданию, укрепление ВСУ до момента ухода президента Джо Байдена с поста главы государства. Представитель администрации США описал это как "историческое усилие" и назвал действия Белого дома "переброской огромного количества оружия в Украину в течение следующих пяти недель".
Ранее президент США одобрил еще один пакет помощи Киеву на 500 миллионов долларов, при этом оборудование планируется взять из запасов американской армии, заключили в издании.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
США выделят Украине новый пакет военной помощи
Вчера, 22:11
 
ВооруженияСШАУКРАИНА
 
 
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