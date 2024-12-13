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CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину
CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину - 13.12.2024, ПРАЙМ
CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину
Соединенные Штаты намерены доставить на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января, передает CNN. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T16:09+0300
2024-12-13T16:09+0300
2024-12-13T16:09+0300
вооружения
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены доставить на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января, передает CNN.Согласно изданию, укрепление ВСУ до момента ухода президента Джо Байдена с поста главы государства. Представитель администрации США описал это как "историческое усилие" и назвал действия Белого дома "переброской огромного количества оружия в Украину в течение следующих пяти недель".Ранее президент США одобрил еще один пакет помощи Киеву на 500 миллионов долларов, при этом оборудование планируется взять из запасов американской армии, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241212/ssha-853535884.html
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сша, украина
CNN рассказал об "исторических" усилиях США по переброске оружия на Украину
CNN: США проведут масштабную переброску оружия на Украину
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты намерены доставить на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января, передает
CNN.
Согласно изданию, укрепление ВСУ до момента ухода президента Джо Байдена с поста главы государства. Представитель администрации США описал это как "историческое усилие" и назвал действия Белого дома "переброской огромного количества оружия в Украину в течение следующих пяти недель".
Ранее президент США одобрил еще один пакет помощи Киеву на 500 миллионов долларов, при этом оборудование планируется взять из запасов американской армии, заключили в издании.
США выделят Украине новый пакет военной помощи