Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Группа "Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241213/osnova-853543028.html
Группа "Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка
Группа "Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка - 13.12.2024, ПРАЙМ
Группа "Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка
Группа "Основа" совместно с Альфа-банком осуществила два выпуска ЦФА (цифровые финансовые активы) для привлечения частных инвесторов в развитие своего... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:05+0300
2024-12-13T10:05+0300
экономика
россия
цфа
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/67/842866796_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_3fd021c5ce0d6c98394af037c4435304.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Группа "Основа" совместно с Альфа-банком осуществила два выпуска ЦФА (цифровые финансовые активы) для привлечения частных инвесторов в развитие своего девелоперского направления, а также федеральной сети городских курортов "Термолэнд", сообщила пресс-служба компании. "Инвесторам семейных термальных комплексов гарантируется доходность 27% годовых, а тем, кто приобретет ЦФА ГК "Основа" - 27,5% годовых", - говорится в сообщении. ЦФА выпускаются на платформе Альфа-банка "А-Токен". Сбор заявок открылся 12 декабря и закрывается 19 декабря. Приобрести ЦФА можно на сумму от 1 тысячи рублей. Максимальная сумма инвестиций в ЦФА может составить 500 тысяч рублей. Срок обращения ЦФА ГК "Основа" составляет 12 месяцев, ЦФА "Термолэнда" - девять месяцев, указывается в пресс-релизе. Группа "Основа" образована в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после его продажи девелоперской компании ПИК. Учредители группы - Александр Ручьев, Олег Колченко и Егор Храмов. Компания занимается девелопментом, управлением объектами коммерческой недвижимости, инвестициями в высокотехнологичные стартапы.
https://1prime.ru/20241122/tsfa--853029021.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/67/842866796_492:0:3221:2047_1920x0_80_0_0_44cd0b835e9981d34145f9458787c1ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, цфа
Экономика, РОССИЯ, ЦФА
10:05 13.12.2024
 
Группа "Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка

Группа "Основа" совместно с Альфа-банком осуществила два выпуска ЦФА

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска офиса "Альфа-банка"
Вывеска офиса Альфа-банка - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Группа "Основа" совместно с Альфа-банком осуществила два выпуска ЦФА (цифровые финансовые активы) для привлечения частных инвесторов в развитие своего девелоперского направления, а также федеральной сети городских курортов "Термолэнд", сообщила пресс-служба компании.
"Инвесторам семейных термальных комплексов гарантируется доходность 27% годовых, а тем, кто приобретет ЦФА ГК "Основа" - 27,5% годовых", - говорится в сообщении.
ЦФА выпускаются на платформе Альфа-банка "А-Токен". Сбор заявок открылся 12 декабря и закрывается 19 декабря. Приобрести ЦФА можно на сумму от 1 тысячи рублей. Максимальная сумма инвестиций в ЦФА может составить 500 тысяч рублей. Срок обращения ЦФА ГК "Основа" составляет 12 месяцев, ЦФА "Термолэнда" - девять месяцев, указывается в пресс-релизе.
Группа "Основа" образована в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после его продажи девелоперской компании ПИК. Учредители группы - Александр Ручьев, Олег Колченко и Егор Храмов. Компания занимается девелопментом, управлением объектами коммерческой недвижимости, инвестициями в высокотехнологичные стартапы.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
В ЦБ подсчитали рост стоимости действующих выпусков ЦФА
22 ноября, 17:22
 
ЭкономикаРОССИЯЦФА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала