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Группа "Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка

Группа "Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка - 13.12.2024, ПРАЙМ

Группа "Основа" выпустила ЦФА на платформе Альфа-банка

Группа "Основа" совместно с Альфа-банком осуществила два выпуска ЦФА (цифровые финансовые активы) для привлечения частных инвесторов в развитие своего... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T10:05+0300

2024-12-13T10:05+0300

2024-12-13T10:05+0300

экономика

россия

цфа

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Группа "Основа" совместно с Альфа-банком осуществила два выпуска ЦФА (цифровые финансовые активы) для привлечения частных инвесторов в развитие своего девелоперского направления, а также федеральной сети городских курортов "Термолэнд", сообщила пресс-служба компании. "Инвесторам семейных термальных комплексов гарантируется доходность 27% годовых, а тем, кто приобретет ЦФА ГК "Основа" - 27,5% годовых", - говорится в сообщении. ЦФА выпускаются на платформе Альфа-банка "А-Токен". Сбор заявок открылся 12 декабря и закрывается 19 декабря. Приобрести ЦФА можно на сумму от 1 тысячи рублей. Максимальная сумма инвестиций в ЦФА может составить 500 тысяч рублей. Срок обращения ЦФА ГК "Основа" составляет 12 месяцев, ЦФА "Термолэнда" - девять месяцев, указывается в пресс-релизе. Группа "Основа" образована в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после его продажи девелоперской компании ПИК. Учредители группы - Александр Ручьев, Олег Колченко и Егор Храмов. Компания занимается девелопментом, управлением объектами коммерческой недвижимости, инвестициями в высокотехнологичные стартапы.

https://1prime.ru/20241122/tsfa--853029021.html

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россия, цфа