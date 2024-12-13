https://1prime.ru/20241213/peregovory-853541594.html

В Крыму назвали "дешевым торгом" заявление Ермака о переговорах по Украине

В Крыму назвали "дешевым торгом" заявление Ермака о переговорах по Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ

В Крыму назвали "дешевым торгом" заявление Ермака о переговорах по Украине

Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Киева к проведению переговоров являются "дешевым торгом". Таким мнением с агентством РИА... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T09:23+0300

2024-12-13T09:23+0300

2024-12-13T09:23+0300

политика

россия

украина

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3418e27b44acb3cbe40e2eb3b2954769.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Киева к проведению переговоров являются "дешевым торгом". Таким мнением с агентством РИА Новости поделился глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Режим Зеленского начал свою грязную политическую игру и дешевый торг, выпрашивая прежде всего для себя и своих подельников у США и Запада гарантии безопасности, а Украина и украинский народ для них не имеет никакого значения. Как только они получат личные гарантии безопасности, то сразу будут готовы к переговорам", - подчеркнул собеседник издания.Смирнов также заметил, что позиция Киева в конфликте в Украине и его завершение уже не имеют определяющего значения в современном мире.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241212/shmygal-853515262.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, переговоры