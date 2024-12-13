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В Крыму назвали "дешевым торгом" заявление Ермака о переговорах по Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В Крыму назвали "дешевым торгом" заявление Ермака о переговорах по Украине
В Крыму назвали "дешевым торгом" заявление Ермака о переговорах по Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали "дешевым торгом" заявление Ермака о переговорах по Украине
Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Киева к проведению переговоров являются "дешевым торгом". Таким мнением с агентством РИА... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T09:23+0300
2024-12-13T09:23+0300
политика
россия
украина
переговоры
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Киева к проведению переговоров являются "дешевым торгом". Таким мнением с агентством РИА Новости поделился глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Режим Зеленского начал свою грязную политическую игру и дешевый торг, выпрашивая прежде всего для себя и своих подельников у США и Запада гарантии безопасности, а Украина и украинский народ для них не имеет никакого значения. Как только они получат личные гарантии безопасности, то сразу будут готовы к переговорам", - подчеркнул собеседник издания.Смирнов также заметил, что позиция Киева в конфликте в Украине и его завершение уже не имеют определяющего значения в современном мире.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
09:23 13.12.2024
 
В Крыму назвали "дешевым торгом" заявление Ермака о переговорах по Украине

В Крыму назвали "дешевым торгом" слова Ермака о неготовности Киева к переговорам

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная имени Ленина в Ялте, Крым
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Киева к проведению переговоров являются "дешевым торгом". Таким мнением с агентством РИА Новости поделился глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Режим Зеленского начал свою грязную политическую игру и дешевый торг, выпрашивая прежде всего для себя и своих подельников у США и Запада гарантии безопасности, а Украина и украинский народ для них не имеет никакого значения. Как только они получат личные гарантии безопасности, то сразу будут готовы к переговорам", - подчеркнул собеседник издания.
Смирнов также заметил, что позиция Киева в конфликте в Украине и его завершение уже не имеют определяющего значения в современном мире.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Премьер Украины призвал к скоординированной позиции в переговорах с Москвой
Вчера, 10:47
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
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