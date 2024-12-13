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Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков
Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков - 13.12.2024, ПРАЙМ
Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков
В настоящее время нет предпосылок для переговоров по украинскому кризису, так как Киев от них уклоняется и не рассматривает такую возможность. Об этом заявил... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T12:55+0300
2024-12-13T12:57+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В настоящее время нет предпосылок для переговоров по украинскому кризису, так как Киев от них уклоняется и не рассматривает такую возможность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, ибо от них уклоняется, их исключает украинская сторона", - подчеркнул он.Песков также добавил, что российская сторона остается открытой к переговорам по урегулированию конфликта и считает их необходимыми.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
12:55 13.12.2024 (обновлено: 12:57 13.12.2024)
 
Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков

Песков: предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, Киев уклоняется

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В настоящее время нет предпосылок для переговоров по украинскому кризису, так как Киев от них уклоняется и не рассматривает такую возможность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, ибо от них уклоняется, их исключает украинская сторона", - подчеркнул он.
Песков также добавил, что российская сторона остается открытой к переговорам по урегулированию конфликта и считает их необходимыми.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
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09:23
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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