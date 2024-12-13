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Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков
Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков - 13.12.2024, ПРАЙМ
Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков
В настоящее время нет предпосылок для переговоров по украинскому кризису, так как Киев от них уклоняется и не рассматривает такую возможность. Об этом заявил... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T12:55+0300
2024-12-13T12:55+0300
2024-12-13T12:57+0300
политика
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В настоящее время нет предпосылок для переговоров по украинскому кризису, так как Киев от них уклоняется и не рассматривает такую возможность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, ибо от них уклоняется, их исключает украинская сторона", - подчеркнул он.Песков также добавил, что российская сторона остается открытой к переговорам по урегулированию конфликта и считает их необходимыми.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241213/peregovory-853541594.html
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, заявил Песков
Песков: предпосылок для переговоров по Украине сейчас нет, Киев уклоняется
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. В настоящее время нет предпосылок для переговоров по украинскому кризису, так как Киев от них уклоняется и не рассматривает такую возможность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, ибо от них уклоняется, их исключает украинская сторона", - подчеркнул он.
Песков также добавил, что российская сторона остается открытой к переговорам по урегулированию конфликта и считает их необходимыми.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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