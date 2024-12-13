Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербург по итогам года посетят более десяти миллионов туристов - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241213/peterburg-853537377.html
Петербург по итогам года посетят более десяти миллионов туристов
Петербург по итогам года посетят более десяти миллионов туристов - 13.12.2024, ПРАЙМ
Петербург по итогам года посетят более десяти миллионов туристов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что город по итогам 2024 года посетят более 10 миллионов туристов, сообщил губернатор... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T00:19+0300
2024-12-13T00:19+0300
бизнес
санкт-петербург
запад
александр беглов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853537377.jpg?1734038375
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что город по итогам 2024 года посетят более 10 миллионов туристов, сообщил губернатор Александр Беглов. "Мы восстановили туристический поток. И по итогам года ожидаем более 10 миллионов туристов… Одна из задач была заместить туристов из стран Запада гостями из России и дружественных стран. На наши мероприятия съезжаются гости со всей страны и, конечно, из-за рубежа", - сказал он в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". Беглов отметил, что гости города в том числе приезжают на праздник выпускников "Алые паруса", на Главный военно-морской парад.
санкт-петербург
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, запад, александр беглов
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАПАД, Александр Беглов
00:19 13.12.2024
 
Петербург по итогам года посетят более десяти миллионов туристов

Беглов: Петербург по итогам 2024 года посетят более десяти миллионов туристов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что город по итогам 2024 года посетят более 10 миллионов туристов, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Мы восстановили туристический поток. И по итогам года ожидаем более 10 миллионов туристов… Одна из задач была заместить туристов из стран Запада гостями из России и дружественных стран. На наши мероприятия съезжаются гости со всей страны и, конечно, из-за рубежа", - сказал он в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".
Беглов отметил, что гости города в том числе приезжают на праздник выпускников "Алые паруса", на Главный военно-морской парад.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЗАПАДАлександр Беглов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала