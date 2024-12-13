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Петербург по итогам года посетят более десяти миллионов туристов

Петербург по итогам года посетят более десяти миллионов туристов - 13.12.2024, ПРАЙМ

Петербург по итогам года посетят более десяти миллионов туристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что город по итогам 2024 года посетят более 10 миллионов туристов, сообщил губернатор... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T00:19+0300

2024-12-13T00:19+0300

2024-12-13T00:19+0300

бизнес

санкт-петербург

запад

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что город по итогам 2024 года посетят более 10 миллионов туристов, сообщил губернатор Александр Беглов. "Мы восстановили туристический поток. И по итогам года ожидаем более 10 миллионов туристов… Одна из задач была заместить туристов из стран Запада гостями из России и дружественных стран. На наши мероприятия съезжаются гости со всей страны и, конечно, из-за рубежа", - сказал он в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". Беглов отметил, что гости города в том числе приезжают на праздник выпускников "Алые паруса", на Главный военно-морской парад.

санкт-петербург

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бизнес, санкт-петербург, запад, александр беглов