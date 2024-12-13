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В Петербурге в 2025 году запустят трамвайную линию

В Петербурге в 2025 году запустят трамвайную линию - 13.12.2024, ПРАЙМ

В Петербурге в 2025 году запустят трамвайную линию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Запуск движения на первом участке трамвайной линии по маршруту "Станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка" в... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T00:46+0300

2024-12-13T00:46+0300

2024-12-13T00:46+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Запуск движения на первом участке трамвайной линии по маршруту "Станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка" в Санкт-Петербурге планируется в четвертом квартале 2025 года, сообщил губернатор города Александр Беглов. "До Шушар планируем запустить трамвай в четвертом квартале 2025 года, до Славянки – в 2026 году. Продолжительность поездки от станции метро "Купчино" до Славянки составит порядка 30-40 минут. Это в два раз быстрее, чем сейчас. И это более безопасно и комфортно. Пользоваться трамваями будут порядка 13 миллионов пассажиров в год. Протяженность линии – более 21 километра... В наших планах дотянуть в дальнейшем линию до нового кампуса университета и до аэропорта "Пулково", - сказал он в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург". Ранее сообщалось, что в августе 2022 года стартовали работы по строительству новой трамвайной линии по маршруту "Станция метро "Купчино" – поселок Шушары – Славянка", которая создается по схеме государственно-частного партнерства. Новая трамвайная линия позволит улучшить транспортную доступность юга города. Благодаря реализации проекта новые районы будут обеспечены современным, экологичным, безопасным трамвайным сообщением. Протяженность трамвайной линии "Славянка" составит 21 километр, по ходу движения планируется 24 остановочных пункта. По расчетам специалистов, новой трамвайной линией по маршруту "Станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка" будут пользоваться 13 миллионов человек в год. Время ожидания составит не более пяти минут, а время поездки от Купчино до Славянки – чуть больше получаса.

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бизнес, россия, санкт-петербург, александр беглов, аэропорт пулково