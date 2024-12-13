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Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году достиг рекордных показателей - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году достиг рекордных показателей
Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году достиг рекордных показателей - 13.12.2024, ПРАЙМ
Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году достиг рекордных показателей
Санкт-Петербург в 2024 году посетили 11,6 миллиона человек, что стало рекордным показателем, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора города. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:23+0300
2024-12-13T17:23+0300
экономика
россия
санкт-петербург
турпоток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – ПРАЙМ. Санкт-Петербург в 2024 году посетили 11,6 миллиона человек, что стало рекордным показателем, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора города. "По данным Турбарометра Санкт-Петербурга, в 2024 году Северную столицу посетили 11,6 миллиона туристов – на 1,1 миллиона больше, чем в допандемийном 2019 году (10,5 миллиона). Количество возвратных поездок достигло 48% от общего турпотока, а уровень удовлетворенности визитом - 86%, и это один из самых высоких показателей в стране", - говорится в сообщении. По итогам этого года наибольший интерес к поездкам в Петербург проявили гости из Москвы, Новгородской и Мурманской областей. В первую десятку также вошли Московская область, Татарстан, Псковская, Вологодская, Владимирская, Воронежская и Самарская области. "Рекордные показатели – заслуженный результат работы петербургской сферы гостеприимства. В особенно тяжелые для неё времена пандемии мы разработали беспрецедентные комплексные меры поддержки индустрии, и это приносит плоды. Востребованность поездок в Петербург растет как у туристов из регионов России, так и у зарубежных гостей, причём многие охотно возвращаются к нам вновь и вновь", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что Петербург развивает различные направления туризма: культурно-познавательный, деловой, событийный, медицинский, гастрономический, образовательный и другие. Все большую популярность приобретают объекты "Новой туристской географии". Посещение таких точек притяжения включено в 648 маршрутов от туроператоров Северной столицы. Накануне зимнего сезона Петербург провел в российских регионах масштабную информационную кампанию "Петербург - город семейных историй". Видеоролики о Северной столице демонстрировали на медиафасадах, цифровых экранах и объектах инфраструктуры наиболее оживленных магистралей Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Ставрополя, Уфы, Челябинска, Москвы и других городов.
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россия, санкт-петербург, турпоток
Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, турпоток
17:23 13.12.2024
 
Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году достиг рекордных показателей

Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году достиг рекордных 11,6 млн человек

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПразднование Нового года в городах России
Празднование Нового года в городах России - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – ПРАЙМ. Санкт-Петербург в 2024 году посетили 11,6 миллиона человек, что стало рекордным показателем, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора города.
"По данным Турбарометра Санкт-Петербурга, в 2024 году Северную столицу посетили 11,6 миллиона туристов – на 1,1 миллиона больше, чем в допандемийном 2019 году (10,5 миллиона). Количество возвратных поездок достигло 48% от общего турпотока, а уровень удовлетворенности визитом - 86%, и это один из самых высоких показателей в стране", - говорится в сообщении.
По итогам этого года наибольший интерес к поездкам в Петербург проявили гости из Москвы, Новгородской и Мурманской областей. В первую десятку также вошли Московская область, Татарстан, Псковская, Вологодская, Владимирская, Воронежская и Самарская области.
"Рекордные показатели – заслуженный результат работы петербургской сферы гостеприимства. В особенно тяжелые для неё времена пандемии мы разработали беспрецедентные комплексные меры поддержки индустрии, и это приносит плоды. Востребованность поездок в Петербург растет как у туристов из регионов России, так и у зарубежных гостей, причём многие охотно возвращаются к нам вновь и вновь", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что Петербург развивает различные направления туризма: культурно-познавательный, деловой, событийный, медицинский, гастрономический, образовательный и другие. Все большую популярность приобретают объекты "Новой туристской географии". Посещение таких точек притяжения включено в 648 маршрутов от туроператоров Северной столицы.
Накануне зимнего сезона Петербург провел в российских регионах масштабную информационную кампанию "Петербург - город семейных историй". Видеоролики о Северной столице демонстрировали на медиафасадах, цифровых экранах и объектах инфраструктуры наиболее оживленных магистралей Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Ставрополя, Уфы, Челябинска, Москвы и других городов.
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