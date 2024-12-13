https://1prime.ru/20241213/peterburg-853559767.html

Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году достиг рекордных показателей

Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году достиг рекордных показателей - 13.12.2024, ПРАЙМ

Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году достиг рекордных показателей

Санкт-Петербург в 2024 году посетили 11,6 миллиона человек, что стало рекордным показателем, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора города. | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T17:23+0300

2024-12-13T17:23+0300

2024-12-13T17:23+0300

экономика

россия

санкт-петербург

турпоток

https://cdnn.1prime.ru/img/84270/06/842700692_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_ce85ab83ea98cda7a06a456c7d1f4c87.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – ПРАЙМ. Санкт-Петербург в 2024 году посетили 11,6 миллиона человек, что стало рекордным показателем, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора города. "По данным Турбарометра Санкт-Петербурга, в 2024 году Северную столицу посетили 11,6 миллиона туристов – на 1,1 миллиона больше, чем в допандемийном 2019 году (10,5 миллиона). Количество возвратных поездок достигло 48% от общего турпотока, а уровень удовлетворенности визитом - 86%, и это один из самых высоких показателей в стране", - говорится в сообщении. По итогам этого года наибольший интерес к поездкам в Петербург проявили гости из Москвы, Новгородской и Мурманской областей. В первую десятку также вошли Московская область, Татарстан, Псковская, Вологодская, Владимирская, Воронежская и Самарская области. "Рекордные показатели – заслуженный результат работы петербургской сферы гостеприимства. В особенно тяжелые для неё времена пандемии мы разработали беспрецедентные комплексные меры поддержки индустрии, и это приносит плоды. Востребованность поездок в Петербург растет как у туристов из регионов России, так и у зарубежных гостей, причём многие охотно возвращаются к нам вновь и вновь", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что Петербург развивает различные направления туризма: культурно-познавательный, деловой, событийный, медицинский, гастрономический, образовательный и другие. Все большую популярность приобретают объекты "Новой туристской географии". Посещение таких точек притяжения включено в 648 маршрутов от туроператоров Северной столицы. Накануне зимнего сезона Петербург провел в российских регионах масштабную информационную кампанию "Петербург - город семейных историй". Видеоролики о Северной столице демонстрировали на медиафасадах, цифровых экранах и объектах инфраструктуры наиболее оживленных магистралей Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Ставрополя, Уфы, Челябинска, Москвы и других городов.

https://1prime.ru/20241202/krym-853255375.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, санкт-петербург, турпоток