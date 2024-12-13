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Премьер-министр Великобритании призвал G7 усилить поддержку Киева
Премьер-министр Великобритании призвал G7 усилить поддержку Киева - 13.12.2024, ПРАЙМ
Премьер-министр Великобритании призвал G7 усилить поддержку Киева
Британский премьер Кир Стармер призвал лидеров стран "Большой семерки" G7 усилить давление на Москву, в том числе посредством санкций, а также нарастить помощь... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T23:48+0300
2024-12-13T23:48+0300
2024-12-13T23:48+0300
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Британский премьер Кир Стармер призвал лидеров стран "Большой семерки" G7 усилить давление на Москву, в том числе посредством санкций, а также нарастить помощь Киеву. Об этом сказано в заявлении, распространенном канцелярией премьера по итогам виртуальной конференции лидеров. Согласно заявлению, Стармер призвал лидеров стран G7 продолжать "максимизировать тяготы" российских властей, "увеличив военную поддержку Украины и усилив экономическое давление, в том числе посредством введения дополнительных санкций там, где это возможно". Премьер полагает, что усилить поддержку Украины нужно из-за того, что Москва якобы не проявляет "никаких признаков смягчения" позиции. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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украина, великобритания, санкции против рф, поддержка украины
Политика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ, поддержка Украины
Премьер-министр Великобритании призвал G7 усилить поддержку Киева
Премьер Британии призвал G7 усилить помощь Киеву из-за позиции России по Украине
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Британский премьер Кир Стармер призвал лидеров стран "Большой семерки" G7 усилить давление на Москву, в том числе посредством санкций, а также нарастить помощь Киеву. Об этом сказано в заявлении, распространенном канцелярией премьера по итогам виртуальной конференции лидеров.
Согласно заявлению, Стармер призвал лидеров стран G7 продолжать "максимизировать тяготы" российских властей, "увеличив военную поддержку Украины и усилив экономическое давление, в том числе посредством введения дополнительных санкций там, где это возможно". Премьер полагает, что усилить поддержку Украины нужно из-за того, что Москва якобы не проявляет "никаких признаков смягчения" позиции.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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