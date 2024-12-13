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"Правдоподобно". В Польше высказались о завершении конфликта на Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ
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"Правдоподобно". В Польше высказались о завершении конфликта на Украине
"Правдоподобно". В Польше высказались о завершении конфликта на Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Правдоподобно". В Польше высказались о завершении конфликта на Украине
Прекращение огня на Украине возможно в 2025 году. Такое мнение выразил глава польского Бюро национальной безопасности (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T13:36+0300
2024-12-13T13:36+0300
политика
польша
украина
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ВАРШАВА, 13 дек - ПРАЙМ. Прекращение огня на Украине возможно в 2025 году. Такое мнение выразил глава польского Бюро национальной безопасности (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио.Сивера заметил, что не верит в классическое прекращение огня, так как перспектива мира в настоящий момент выглядит очень неясной."То, что мы можем получить в 2025 году, и мне кажется, что достаточно правдоподобно, то это попросту прекращение огня, приостановление боев", - отметил глава ведомства.При этом Сивера уверен, что Россия не вернет Украине территории, на которые претендует Киев. "Россия с них не уйдет, а отбить эти территории с использованием вооружения, которое имеет Украина, совершенно невозможно", - сказал он.
https://1prime.ru/20241213/peskov-853547359.html
польша
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польша, украина
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА
13:36 13.12.2024
 
"Правдоподобно". В Польше высказались о завершении конфликта на Украине

Глава Бюро нацбезопасности Польши: на Украине в 2025 г возможно прекращение огня

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВАРШАВА, 13 дек - ПРАЙМ. Прекращение огня на Украине возможно в 2025 году. Такое мнение выразил глава польского Бюро национальной безопасности (BBN) Яцек Сивера в эфире Польского радио.
Сивера заметил, что не верит в классическое прекращение огня, так как перспектива мира в настоящий момент выглядит очень неясной.
"То, что мы можем получить в 2025 году, и мне кажется, что достаточно правдоподобно, то это попросту прекращение огня, приостановление боев", - отметил глава ведомства.
При этом Сивера уверен, что Россия не вернет Украине территории, на которые претендует Киев. "Россия с них не уйдет, а отбить эти территории с использованием вооружения, которое имеет Украина, совершенно невозможно", - сказал он.
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