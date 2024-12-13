Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241213/poshliny-853560621.html
США поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам
США поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам - 13.12.2024, ПРАЙМ
США поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам
Соединенные Штаты с 1 января 2025 года повысят пошлины на импорт поликремния, кремниевых пластин и изделий из вольфрама из Китая, говорится в обнародованном в... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:50+0300
2024-12-13T17:50+0300
экономика
сша
китай
мировая экономика
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/14/841251498_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_6a4871affd849fe6e250152f09acd8b3.jpg
ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты с 1 января 2025 года повысят пошлины на импорт поликремния, кремниевых пластин и изделий из вольфрама из Китая, говорится в обнародованном в пятницу документе офиса Торгового представителя США. "Продолжающаяся зависимость от импорта из Китая делает американские цепочки поставок уязвимыми. Повышение пошлин поддержит инвестиции в национальное производство и стимулирует развитие национальной промышленности", — отмечается в документе, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства. Пошлины на изделия из вольфрама, а также необработанные материалы, пластины и фольгу будут увеличены до 25%. Новые меры, по задумке американских властей, направлены на "защиту национальной безопасности" и поддержку ключевых отраслей, таких как оборона, автомобилестроение и энергетика. Кроме того, тарифы на комплектующие солнечных батарей и микрочипов, включая поликремний и кремниевые пластины, возрастут до 50%. Эти меры, как отмечается, направлены на противодействие "недобросовестной торговой практике Китая" и усиление конкуренции на внутреннем рынке США. Решение о повышении пошлин принято в рамках Закона о торговле США.
https://1prime.ru/20241204/tramp-853322067.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/14/841251498_132:0:2269:1603_1920x0_80_0_0_54dc296b81c1fb995bb0c2107c61c779.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, КИТАЙ, Мировая экономика, пошлины
17:50 13.12.2024
 
США поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам

США с 1 января поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам

© Unsplash/AXP PhotographyНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты с 1 января 2025 года повысят пошлины на импорт поликремния, кремниевых пластин и изделий из вольфрама из Китая, говорится в обнародованном в пятницу документе офиса Торгового представителя США.
"Продолжающаяся зависимость от импорта из Китая делает американские цепочки поставок уязвимыми. Повышение пошлин поддержит инвестиции в национальное производство и стимулирует развитие национальной промышленности", — отмечается в документе, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.
Пошлины на изделия из вольфрама, а также необработанные материалы, пластины и фольгу будут увеличены до 25%. Новые меры, по задумке американских властей, направлены на "защиту национальной безопасности" и поддержку ключевых отраслей, таких как оборона, автомобилестроение и энергетика.
Кроме того, тарифы на комплектующие солнечных батарей и микрочипов, включая поликремний и кремниевые пластины, возрастут до 50%. Эти меры, как отмечается, направлены на противодействие "недобросовестной торговой практике Китая" и усиление конкуренции на внутреннем рынке США.
Решение о повышении пошлин принято в рамках Закона о торговле США.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Эксперт рассказал, к чему приведет введение Трампом пошлин для стран БРИКС
4 декабря, 15:26
 
ЭкономикаСШАКИТАЙМировая экономикапошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала