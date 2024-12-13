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США поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам
США поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам - 13.12.2024, ПРАЙМ
США поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам
Соединенные Штаты с 1 января 2025 года повысят пошлины на импорт поликремния, кремниевых пластин и изделий из вольфрама из Китая, говорится в обнародованном в... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T17:50+0300
2024-12-13T17:50+0300
2024-12-13T17:50+0300
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ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты с 1 января 2025 года повысят пошлины на импорт поликремния, кремниевых пластин и изделий из вольфрама из Китая, говорится в обнародованном в пятницу документе офиса Торгового представителя США. "Продолжающаяся зависимость от импорта из Китая делает американские цепочки поставок уязвимыми. Повышение пошлин поддержит инвестиции в национальное производство и стимулирует развитие национальной промышленности", — отмечается в документе, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства. Пошлины на изделия из вольфрама, а также необработанные материалы, пластины и фольгу будут увеличены до 25%. Новые меры, по задумке американских властей, направлены на "защиту национальной безопасности" и поддержку ключевых отраслей, таких как оборона, автомобилестроение и энергетика. Кроме того, тарифы на комплектующие солнечных батарей и микрочипов, включая поликремний и кремниевые пластины, возрастут до 50%. Эти меры, как отмечается, направлены на противодействие "недобросовестной торговой практике Китая" и усиление конкуренции на внутреннем рынке США. Решение о повышении пошлин принято в рамках Закона о торговле США.
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сша, китай, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, КИТАЙ, Мировая экономика, пошлины
США поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам
США с 1 января поднимут пошлины на китайский поликремний, пластины и вольфрам
ВАШИНГТОН, 13 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты с 1 января 2025 года повысят пошлины на импорт поликремния, кремниевых пластин и изделий из вольфрама из Китая, говорится в обнародованном в пятницу документе офиса Торгового представителя США.
"Продолжающаяся зависимость от импорта из Китая делает американские цепочки поставок уязвимыми. Повышение пошлин поддержит инвестиции в национальное производство и стимулирует развитие национальной промышленности", — отмечается в документе, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.
Пошлины на изделия из вольфрама, а также необработанные материалы, пластины и фольгу будут увеличены до 25%. Новые меры, по задумке американских властей, направлены на "защиту национальной безопасности" и поддержку ключевых отраслей, таких как оборона, автомобилестроение и энергетика.
Кроме того, тарифы на комплектующие солнечных батарей и микрочипов, включая поликремний и кремниевые пластины, возрастут до 50%. Эти меры, как отмечается, направлены на противодействие "недобросовестной торговой практике Китая" и усиление конкуренции на внутреннем рынке США.
Решение о повышении пошлин принято в рамках Закона о торговле США.
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