https://1prime.ru/20241213/poshliny-853566368.html

РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран

РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран - 13.12.2024, ПРАЙМ

РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран

Правительство России утвердило постановление, продлевающее до 31 декабря 2025 года действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T21:40+0300

2024-12-13T21:40+0300

2024-12-13T21:40+0300

россия

недружественные страны

ввозные пошлины

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление, продлевающее до 31 декабря 2025 года действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из недружественных стран, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития. "В списке автомобильные аккумуляторы, кондитерские изделия, духи и другая парфюмерия, бытовая химия, вино, пиво, некоторые стройматериалы. Кроме того, чтобы не допустить обхода российских контрсанкций, предусмотрен комбинированный формат повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на некоторые виды товаров", - отметили в министерстве. Там подчеркнули, что решения приняты в тех сегментах рынка, где отечественные производители либо находились в неравном конкурентном положении, либо смогли быстро нарастить объемы производства и эффективно заместить импортные товары качественной и востребованной продукцией. "За время действия меры российские компании повысили загрузку имеющихся производственных мощностей, а также получили дополнительный стимул инвестировать в расширение производства. Добавление к адвалорным ставкам пошлины специфической составляющей повышает эффективность ответных экономических мер в сфере внешней торговли", - пояснили в министерстве.

https://1prime.ru/20241213/sanktsii-853564257.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недружественные страны, ввозные пошлины, правительство рф