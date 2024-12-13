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РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран - 13.12.2024, ПРАЙМ
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РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран
РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран - 13.12.2024, ПРАЙМ
РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран
Правительство России утвердило постановление, продлевающее до 31 декабря 2025 года действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T21:40+0300
2024-12-13T21:40+0300
россия
недружественные страны
ввозные пошлины
правительство рф
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление, продлевающее до 31 декабря 2025 года действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из недружественных стран, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития. "В списке автомобильные аккумуляторы, кондитерские изделия, духи и другая парфюмерия, бытовая химия, вино, пиво, некоторые стройматериалы. Кроме того, чтобы не допустить обхода российских контрсанкций, предусмотрен комбинированный формат повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на некоторые виды товаров", - отметили в министерстве. Там подчеркнули, что решения приняты в тех сегментах рынка, где отечественные производители либо находились в неравном конкурентном положении, либо смогли быстро нарастить объемы производства и эффективно заместить импортные товары качественной и востребованной продукцией. "За время действия меры российские компании повысили загрузку имеющихся производственных мощностей, а также получили дополнительный стимул инвестировать в расширение производства. Добавление к адвалорным ставкам пошлины специфической составляющей повышает эффективность ответных экономических мер в сфере внешней торговли", - пояснили в министерстве.
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россия, недружественные страны, ввозные пошлины, правительство рф
РОССИЯ, недружественные страны, ввозные пошлины, Правительство РФ
21:40 13.12.2024
 
РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран

РФ продлила на год повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление, продлевающее до 31 декабря 2025 года действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из недружественных стран, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития.
"В списке автомобильные аккумуляторы, кондитерские изделия, духи и другая парфюмерия, бытовая химия, вино, пиво, некоторые стройматериалы. Кроме того, чтобы не допустить обхода российских контрсанкций, предусмотрен комбинированный формат повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на некоторые виды товаров", - отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что решения приняты в тех сегментах рынка, где отечественные производители либо находились в неравном конкурентном положении, либо смогли быстро нарастить объемы производства и эффективно заместить импортные товары качественной и востребованной продукцией.
"За время действия меры российские компании повысили загрузку имеющихся производственных мощностей, а также получили дополнительный стимул инвестировать в расширение производства. Добавление к адвалорным ставкам пошлины специфической составляющей повышает эффективность ответных экономических мер в сфере внешней торговли", - пояснили в министерстве.
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
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РОССИЯнедружественные страныввозные пошлиныПравительство РФ
 
 
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