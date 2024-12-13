https://1prime.ru/20241213/poshliny-853566368.html
РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран
РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран - 13.12.2024, ПРАЙМ
РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран
Правительство России утвердило постановление, продлевающее до 31 декабря 2025 года действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T21:40+0300
2024-12-13T21:40+0300
2024-12-13T21:40+0300
россия
недружественные страны
ввозные пошлины
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление, продлевающее до 31 декабря 2025 года действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из недружественных стран, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития. "В списке автомобильные аккумуляторы, кондитерские изделия, духи и другая парфюмерия, бытовая химия, вино, пиво, некоторые стройматериалы. Кроме того, чтобы не допустить обхода российских контрсанкций, предусмотрен комбинированный формат повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на некоторые виды товаров", - отметили в министерстве. Там подчеркнули, что решения приняты в тех сегментах рынка, где отечественные производители либо находились в неравном конкурентном положении, либо смогли быстро нарастить объемы производства и эффективно заместить импортные товары качественной и востребованной продукцией. "За время действия меры российские компании повысили загрузку имеющихся производственных мощностей, а также получили дополнительный стимул инвестировать в расширение производства. Добавление к адвалорным ставкам пошлины специфической составляющей повышает эффективность ответных экономических мер в сфере внешней торговли", - пояснили в министерстве.
https://1prime.ru/20241213/sanktsii-853564257.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, недружественные страны, ввозные пошлины, правительство рф
РОССИЯ, недружественные страны, ввозные пошлины, Правительство РФ
РФ продлила повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран
РФ продлила на год повышенные ввозные пошлины на товары из недружественных стран
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление, продлевающее до 31 декабря 2025 года действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из недружественных стран, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития.
"В списке автомобильные аккумуляторы, кондитерские изделия, духи и другая парфюмерия, бытовая химия, вино, пиво, некоторые стройматериалы. Кроме того, чтобы не допустить обхода российских контрсанкций, предусмотрен комбинированный формат повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на некоторые виды товаров", - отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что решения приняты в тех сегментах рынка, где отечественные производители либо находились в неравном конкурентном положении, либо смогли быстро нарастить объемы производства и эффективно заместить импортные товары качественной и востребованной продукцией.
"За время действия меры российские компании повысили загрузку имеющихся производственных мощностей, а также получили дополнительный стимул инвестировать в расширение производства. Добавление к адвалорным ставкам пошлины специфической составляющей повышает эффективность ответных экономических мер в сфере внешней торговли", - пояснили в министерстве.
ЕС введет санкции против трех фирм и 16 физлиц из России, сообщили СМИ