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"Поклонник фашистов". В бундестаге дерзко высказались об экс-после Украины - 13.12.2024, ПРАЙМ
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"Поклонник фашистов". В бундестаге дерзко высказались об экс-после Украины
"Поклонник фашистов". В бундестаге дерзко высказались об экс-после Украины - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Поклонник фашистов". В бундестаге дерзко высказались об экс-после Украины
Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала посла Украины в Бразилии Андрея... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T11:49+0300
2024-12-13T11:49+0300
политика
украина
германия
посол
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала посла Украины в Бразилии Андрея Мельника, назвав его "поклонником фашистов". Об этом она написала в социальной сети Х."Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек", — отметила в своем аккаунте депутат.Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Ранее он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Он также стал предметом критики после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере и использования нецензурных выражений в ответ на предложение Илона Маска о мирном плане между Россией и Украиной.
https://1prime.ru/20241213/eskalatsiya-853544868.html
украина
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украина, германия, посол
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, посол
11:49 13.12.2024
 
"Поклонник фашистов". В бундестаге дерзко высказались об экс-после Украины

Депутат бундестага назвала экс-посла Украины в ФРГ Мельника любителем фашистов

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала посла Украины в Бразилии Андрея Мельника, назвав его "поклонником фашистов". Об этом она написала в социальной сети Х.
"Поклонник фашистов Мельник — посол администрации, чей срок власти давно уже истек", — отметила в своем аккаунте депутат.
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Ранее он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Он также стал предметом критики после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере и использования нецензурных выражений в ответ на предложение Илона Маска о мирном плане между Россией и Украиной.
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