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Руспродсоюз поддержал идею ФАС о запрете ритейлу на возврат продуктов

Руспродсоюз поддержал идею ФАС о запрете ритейлу на возврат продуктов - 13.12.2024, ПРАЙМ

Руспродсоюз поддержал идею ФАС о запрете ритейлу на возврат продуктов

Российские поставщики поддерживают предложенный ФАС запрет на возврат ритейлерами продуктов любого срока годности, сообщили РИА Новости в ассоциации... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T15:47+0300

2024-12-13T15:47+0300

2024-12-13T15:53+0300

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские поставщики поддерживают предложенный ФАС запрет на возврат ритейлерами продуктов любого срока годности, сообщили РИА Новости в ассоциации Руспродсоюз. Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить возврат торговыми сетями качественных нереализованных продуктов поставщикам вне зависимости от сроков годности. По мнению ведомства, это позволит при заключении договоров избежать ситуаций, когда все риски и расходы возлагаются на поставщиков, а торговые сети не производят оплату товаров. "Руспродсоюз поддерживает распространение запрета на возврат продуктов любого срока годности торговыми сетями производителям. В настоящее время действует запрет возвратов на продовольственные товары сроком годности до 30 суток и торговым сетям не разрешено навязывание поставщикам условий о возврате товаров, сроком годности свыше 30 дней. При этом исключением может быть возврат продовольственных товаров, предусмотренный законодательством РФ, например поставка некачественного товара", - рассказали в ассоциации. Там считают, что продовольственные товары не должны возвращаться поставщику, "так как у них остается недостаточный срок годности для поставки в другой канал розничной торговли, дабы не возникало просроченного товара на полках". "Процессуально регулятору очень сложно доказывать факт навязывания возвратов", - пояснили в ассоциации. По мнению исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова, это приводит к убытками поставщика. "Для того, чтобы бизнес был освобожден от убытков и дополнительной нагрузки (связанной с реализацией/утилизацией непроданных продуктов), необходимо законодательно расширить запрет на возвраты всех продуктов без исключения по срокам их годности. С учетом того, что добросовестные сети уже сейчас не практикуют возврат качественных непроданных продуктов, никаких изменений данное расширение запрета не повлечет", - процитировали в сообщении Вострикова.

https://1prime.ru/20241211/inflyatsiya-853502253.html

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россия, руспродсоюз, фас рф, ритейл