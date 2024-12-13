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В Госдуме отклонили проект об обратном акцизе на синтетический каучук - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме отклонили проект об обратном акцизе на синтетический каучук
В Госдуме отклонили проект об обратном акцизе на синтетический каучук - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме отклонили проект об обратном акцизе на синтетический каучук
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить законопроект об обратном акцизе для производителей синтетического каучука в связи с утратой его... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T14:03+0300
2024-12-13T14:03+0300
экономика
россия
госдума
обратный акциз
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить законопроект об обратном акцизе для производителей синтетического каучука в связи с утратой его актуальности. Документ был внесен правительством и принят в первое чтение в начале июня 2023 года. "Но мы получили письмо о том, что законопроект утратил актуальность и предлагается его… отклонить", - сообщила на заседании комитета его первый зампред Ольга Ануфриева. "Подтверждаю, что было письмо направлено такое, был соответствующий доклад президенту. Пункт поручения президента, который поручал это изменение внести, снят с контроля, утратил актуальность", - сказал директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. При этом, отвечая на вопрос коллег о том, будет ли оказываться тогда поддержка производителям каучука, Ануфриева заявила, что будет, но "не налоговыми мерами поддержки". Законопроект предполагал изменения в Налоговый кодекс в целях установления особого порядка обложения акцизом российских производителей синтетического каучука. Для этого производители синтетического каучука должны были заключить соглашение с Минэнерго России сроком до 10 лет и взять на себя обязательство вернуть возмещенный ранее акциз, если оно будет расторгнуто или закончит свое действие. Обратный акциз предполагалось предоставлять производителям синтетического каучука при неблагоприятных биржевых ценах в целях возмещения части их затрат. Параметры акциза должны были зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке, а на бутан и бутадиен - на роттердамском рынке. Причем предельная величина обратного акциза устанавливалась на уровне 9150 рублей за тонну. В обратной ситуации (при благоприятной биржевой конъюнктуре) производители должны были уплачивать акциз в пределах ранее возмещенных сумм, проиндексированных на значение 1,0033 за каждый месяц.
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россия, госдума, обратный акциз
Экономика, РОССИЯ, Госдума, обратный акциз
14:03 13.12.2024
 
В Госдуме отклонили проект об обратном акцизе на синтетический каучук

В ГД отклонили проект об обратном акцизе на синтетический каучук как устаревший

© fotolia.com / 2bears*Здание Госдумы
*Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© fotolia.com / 2bears
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить законопроект об обратном акцизе для производителей синтетического каучука в связи с утратой его актуальности.
Документ был внесен правительством и принят в первое чтение в начале июня 2023 года. "Но мы получили письмо о том, что законопроект утратил актуальность и предлагается его… отклонить", - сообщила на заседании комитета его первый зампред Ольга Ануфриева.
"Подтверждаю, что было письмо направлено такое, был соответствующий доклад президенту. Пункт поручения президента, который поручал это изменение внести, снят с контроля, утратил актуальность", - сказал директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. При этом, отвечая на вопрос коллег о том, будет ли оказываться тогда поддержка производителям каучука, Ануфриева заявила, что будет, но "не налоговыми мерами поддержки".
Законопроект предполагал изменения в Налоговый кодекс в целях установления особого порядка обложения акцизом российских производителей синтетического каучука. Для этого производители синтетического каучука должны были заключить соглашение с Минэнерго России сроком до 10 лет и взять на себя обязательство вернуть возмещенный ранее акциз, если оно будет расторгнуто или закончит свое действие.
Обратный акциз предполагалось предоставлять производителям синтетического каучука при неблагоприятных биржевых ценах в целях возмещения части их затрат. Параметры акциза должны были зависеть от биржевых цен на натуральный каучук на сингапурском рынке, а на бутан и бутадиен - на роттердамском рынке.
Причем предельная величина обратного акциза устанавливалась на уровне 9150 рублей за тонну. В обратной ситуации (при благоприятной биржевой конъюнктуре) производители должны были уплачивать акциз в пределах ранее возмещенных сумм, проиндексированных на значение 1,0033 за каждый месяц.
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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ЭкономикаРОССИЯГосдумаобратный акциз
 
 
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