https://1prime.ru/20241213/prognoz-853567331.html

Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе

Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе - 13.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню на Мосбирже, доллар и евро на... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T22:35+0300

2024-12-13T22:35+0300

2024-12-13T22:35+0300

экономика

биржевые торги

российский рынок акций

юань

индекс мосбиржи

индекс ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню на Мосбирже, доллар и евро на "внебирже" ослабеют к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 1,2% до 2454 пунктов. Цена на нефть марки Brent за неделю не изменится и составит 73,5 доллара за баррель, а курс евро на форексе – сохранится около 1,05 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе вырастет на 19 копеек - до 14,06 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизится на 51 копейку, до 102,92 рубля, евро – упадет на 1,43 рубля, до 107,58 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРЙВЕРЫ РЫНКА "На внешнем контуре центральным событием будет заседание ФРС 18 ноября. Как ожидается, процентные ставки будут понижены на 25 базисных пунктов. На конец недели намечен саммит лидеров ЕС. Геополитический фон, вероятнее всего, останется напряженным. Помимо решения ФРС на общие настроения может оказать влияние макростатистика. Тон настроениям в понедельник задаст блок статистики из КНР, в том числе данные по объемам промпроизводства, безработице и розничным продажам", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Во вторник отметим сведения по розничным продажам в США за ноябрь, на следующий день – ИПЦ еврозоны за минувший месяц. В четверг выйдет оценка американского ВВП за третий квартал, добавил он. "Фондовые рынки США корректируются вниз после неудачной попытки обновить исторические максимумы. В фокусе декабрьское заседание Федрезерва, которое может лишить рынка драйверов для реализации рождественского "ралли", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Данные по потребительским и оптовым ценам за ноябрь указывают на сложности в приближении инфляции к таргетируемому уровню, что может заставить ФРС удерживать более жесткую риторику в отношении перспективы снижения базовой процентной ставки, добавляет он. РУБЛЬ ПОИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ Финансовая система и участники ВЭД продолжают приспосабливаться к новой порции антироссийских санкций, нарушивших привычное проведение трансграничных платежей, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Пока котировки американской и китайской валют пытаются, но не могут отыграть более трети волны снижения конца ноября - начала декабря, что технически указывает на слабость спроса на валюту. Дело в том, что сложности с переводами за рубеж ощутимо ограничивают покупки валют, и увеличения продаж юаней Банком России до 8,4 миллиарда рублей в эквиваленте достаточно, чтобы удерживать рубль от дальнейшего ослабления", - говорит он. Вместе с тем, дефицит токсичных валют, в первую очередь доллара, сохраняется, что видно в первую очередь по широким спрэдам кросс-курсов юаня к доллару на российском и мировых рынках, считает эксперт. Вполне вероятно снижение стоимости рубля на фоне увеличения санкционного давления на экономику РФ, допускает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Полагаем, что пиковых уровней волатильность на валютном рынке достигнет ближе к 20 декабря, даты, когда последние санкции вступят в силу, или сразу после этого. К концу недели, если подтвердится информация о санкционных послаблениях в отношении платежей за экспорт, китайская валюта может остаться в диапазоне 13,5-14 рубля", - рассчитывает Локтюхов. В пятницу, 20 декабря, Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку до 23% годовых, сохранив сверхжесткий сигнал, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Это решение будет способствовать снижению волатильности рубля", - добавляет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "На следующей торговой неделе ключевым событием на российском фондовом рынке станет заседание Центрального Банка России, где будет приниматься решение по денежно-кредитной политике в стране. Консенсус-прогноз аналитиков указывает на ожидание роста ключевой ставки рефинансирования на 200 базисных пунктов, до 23% годовых", - рассказал Чернов. Если ставку поднимут на ожидаемые 200 базисных пунктов, то скорее всего мы увидим коррекционный рост фондового рынка РФ, так как этот исход заседания уже учтен в котировках, добавил он. "Российский рынок акций продолжает снижаться на фоне плохих недельных данных по инфляции, заставляющих опасаться не только повышения ключевой ставки Банком России на заседании 20 декабря, но и жесткой риторики регулятора, допускающей дальнейший рост ставки. Следующая неделя может также пройти под знаком фиксации прибыли в ключевых "фишках" и быть весьма волатильной", - рассказал Локтюхов. Помимо фактора высоких ставок негативом в начале недели выступит и фактор дивидендных "отсечек": во вторник без учета промежуточных дивидендов начнут торговаться акции "Лукойла" (дивиденды 514 рублей на акцию), "Северстали" (49,06 рубля на акцию) и "Хэдхантера" (907 рублей на акцию), отметил он. "Предстоящая неделя будет насыщенной как в целом для мировых рынков, так и для отечественного. Волатильность в акциях может усиливаться на фоне важных предстоящих событий, а ключевым рубежом, вероятно, останется отметка 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Инвесторы будут следить за геополитикой, сырьевыми ценами, курсом рубля, корпоративными новостями, сигналами регуляторов и статданными", – считает Шепелев. "Основные драйверы рынка сейчас - это высокая ключевая ставка, усиливающая давление на компании с высоким уровнем долга, и ослабление рубля, которое поддерживает экспортеров. В 2025 году ожидания снижения ставки могут вызвать оживление рынка, но до этого времени инвесторы сохранят осторожность, отдавая предпочтение инструментам с низким риском и стабильным доходом", - резюмирует Кирилл Климентьев из "Цифра брокер".

https://1prime.ru/20241212/mosbirzha-853531585.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, российский рынок акций, юань, индекс мосбиржи, индекс ртс