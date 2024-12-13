https://1prime.ru/20241213/putin-853548192.html

Путин позволил госорганам скрывать часть данных о работе в военное время

Путин позволил госорганам скрывать часть данных о работе в военное время - 13.12.2024, ПРАЙМ

Путин позволил госорганам скрывать часть данных о работе в военное время

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий органам власти, прокуратуре и следственным органам скрывать информацию о своей деятельности во время | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T13:15+0300

2024-12-13T13:15+0300

2024-12-13T13:15+0300

россия

владимир путин

закон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853162734_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_1b8a3e48854a579ac9a870c45d92c929.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий органам власти, прокуратуре и следственным органам скрывать информацию о своей деятельности во время военного положения.Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон расширяет возможности ограничения доступа к информации о деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на территориях, где введено военное положение.Верховный Суд, Генеральная прокуратура и Следственный комитет также получили право ограничивать доступ к информации о своей деятельности в регионах, где предусмотрено введение военного положения.

https://1prime.ru/20240628/putin-849586597.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, закон