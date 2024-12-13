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Путин позволил госорганам скрывать часть данных о работе в военное время - 13.12.2024, ПРАЙМ
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Путин позволил госорганам скрывать часть данных о работе в военное время
Путин позволил госорганам скрывать часть данных о работе в военное время - 13.12.2024, ПРАЙМ
Путин позволил госорганам скрывать часть данных о работе в военное время
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий органам власти, прокуратуре и следственным органам скрывать информацию о своей деятельности во время | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T13:15+0300
2024-12-13T13:15+0300
россия
владимир путин
закон
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий органам власти, прокуратуре и следственным органам скрывать информацию о своей деятельности во время военного положения.Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон расширяет возможности ограничения доступа к информации о деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на территориях, где введено военное положение.Верховный Суд, Генеральная прокуратура и Следственный комитет также получили право ограничивать доступ к информации о своей деятельности в регионах, где предусмотрено введение военного положения.
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россия, владимир путин, закон
РОССИЯ, Владимир Путин, закон
13:15 13.12.2024
 
Путин позволил госорганам скрывать часть данных о работе в военное время

Путин подписал закон о праве госорганов скрывать часть данных в военное время

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий органам власти, прокуратуре и следственным органам скрывать информацию о своей деятельности во время военного положения.
Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет возможности ограничения доступа к информации о деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на территориях, где введено военное положение.
Верховный Суд, Генеральная прокуратура и Следственный комитет также получили право ограничивать доступ к информации о своей деятельности в регионах, где предусмотрено введение военного положения.
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