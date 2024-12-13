https://1prime.ru/20241213/razvitie-853544981.html

"Невообразимые масштабы". В ЕК неожиданно высказались о России

"Невообразимые масштабы". В ЕК неожиданно высказались о России - 13.12.2024, ПРАЙМ

"Невообразимые масштабы". В ЕК неожиданно высказались о России

Россия смогла значительно развить свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление. Об этом в беседе с медиагруппой RedaktionsNetzwerk... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T11:29+0300

2024-12-13T11:29+0300

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вооружения

ек

россия

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Россия смогла значительно развить свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление. Об этом в беседе с медиагруппой RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс."Русские развили свою оборонную промышленность до невообразимых масштабов, несмотря на наши санкции", - отметил он.Он также подчеркнул, что Россия производит за три месяца больше оружия, чем вся европейская оборонная промышленность, а за шесть месяцев - больше, чем Германия.Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.

https://1prime.ru/20241213/gaz-853541445.html

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