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"Невообразимые масштабы". В ЕК неожиданно высказались о России - 13.12.2024, ПРАЙМ
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"Невообразимые масштабы". В ЕК неожиданно высказались о России
"Невообразимые масштабы". В ЕК неожиданно высказались о России - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Невообразимые масштабы". В ЕК неожиданно высказались о России
Россия смогла значительно развить свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление. Об этом в беседе с медиагруппой RedaktionsNetzwerk... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T11:29+0300
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вооружения
ек
россия
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Россия смогла значительно развить свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление. Об этом в беседе с медиагруппой RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс."Русские развили свою оборонную промышленность до невообразимых масштабов, несмотря на наши санкции", - отметил он.Он также подчеркнул, что Россия производит за три месяца больше оружия, чем вся европейская оборонная промышленность, а за шесть месяцев - больше, чем Германия.Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
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ек, россия
Вооружения, ЕК, РОССИЯ
11:29 13.12.2024 (обновлено: 11:36 13.12.2024)
 
"Невообразимые масштабы". В ЕК неожиданно высказались о России

Кубилюс: Россия значительно развила свою оборонную промышленность

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Россия смогла значительно развить свою оборонную промышленность, несмотря на санкционное давление. Об этом в беседе с медиагруппой RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
"Русские развили свою оборонную промышленность до невообразимых масштабов, несмотря на наши санкции", - отметил он.
Он также подчеркнул, что Россия производит за три месяца больше оружия, чем вся европейская оборонная промышленность, а за шесть месяцев - больше, чем Германия.
Ранее председательство Венгрии в Совете Евросоюза сообщило, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
"Нужно изгнать": Европа столкнулась с неприятной реальностью из-за России
09:17
 
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