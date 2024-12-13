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В Red Wings рассказали о выполнении рейсов на фоне беспорядков в Грузии - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В Red Wings рассказали о выполнении рейсов на фоне беспорядков в Грузии
В Red Wings рассказали о выполнении рейсов на фоне беспорядков в Грузии - 13.12.2024, ПРАЙМ
В Red Wings рассказали о выполнении рейсов на фоне беспорядков в Грузии
Red Wings на фоне беспорядков в Грузии продолжает регулярно летать в Тбилиси и Батуми, планирует традиционно увеличить количество количество рейсов с... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T18:06+0300
2024-12-13T18:06+0300
россия
грузия
red wings
тбилиси
батуми
авиаперевозки
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Red Wings на фоне беспорядков в Грузии продолжает регулярно летать в Тбилиси и Батуми, планирует традиционно увеличить количество количество рейсов с наступлением весенне-летнего сезона, сообщили РИА Новости в авиакомпании. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. "Сейчас авиакомпания Red Wings продолжает регулярно летать в Тбилиси и Батуми... Изменение числа рейсов связано с сезонными спросом и туристическими потоками. Летом Red Wings выполняет большее количество рейсов ввиду сезонности курортов Грузии. В рамках осенне-зимнего расписания число рейсов сокращено", - рассказала Red Wings. Как отметили в авиакомпании, на новогодние праздники рейсы выполняются в полном объеме. Red Wings подчеркивает, что "с наступлением весенне-летнего сезона количество рейсов будет традиционно увеличено". Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных направлений. Основу флота авиакомпании Red Wings составляют современные российские воздушные суда Superjet 100. В настоящий момент компания эксплуатирует 20 таких лайнеров.
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грузия
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россия, грузия, red wings, тбилиси, батуми, авиаперевозки
РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Red Wings, Тбилиси, Батуми, авиаперевозки
18:06 13.12.2024
 
В Red Wings рассказали о выполнении рейсов на фоне беспорядков в Грузии

Red Wings: компания на фоне беспорядков в Грузии летает в Тбилиси и Батуми

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Red Wings на фоне беспорядков в Грузии продолжает регулярно летать в Тбилиси и Батуми, планирует традиционно увеличить количество количество рейсов с наступлением весенне-летнего сезона, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
"Сейчас авиакомпания Red Wings продолжает регулярно летать в Тбилиси и Батуми... Изменение числа рейсов связано с сезонными спросом и туристическими потоками. Летом Red Wings выполняет большее количество рейсов ввиду сезонности курортов Грузии. В рамках осенне-зимнего расписания число рейсов сокращено", - рассказала Red Wings.
Как отметили в авиакомпании, на новогодние праздники рейсы выполняются в полном объеме.
Red Wings подчеркивает, что "с наступлением весенне-летнего сезона количество рейсов будет традиционно увеличено".
Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных направлений. Основу флота авиакомпании Red Wings составляют современные российские воздушные суда Superjet 100. В настоящий момент компания эксплуатирует 20 таких лайнеров.
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РОССИЯГРУЗИЯRed WingsТбилисиБатумиавиаперевозки
 
 
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