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В России сократилось число выданных потребительских кредитов

В России сократилось число выданных потребительских кредитов - 13.12.2024, ПРАЙМ

В России сократилось число выданных потребительских кредитов

Количество выданных потребительских кредитов в России в ноябре сократилось вдвое и стало минимальным с мая 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T04:17+0300

2024-12-13T04:17+0300

2024-12-13T04:17+0300

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финансы

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олег лагуткин

"скоринг бюро"

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Количество выданных потребительских кредитов в России в ноябре сократилось вдвое и стало минимальным с мая 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным "Скоринг бюро". Так, количество выданных в конце осени ссуд составило 1,6 миллиона, что вдвое меньше показателя годом ранее и на четверть - уровня октября. Объем выдач сократился еще сильнее - сразу в 2,5 раза за год и на треть за месяц - и по итогам ноября составил 215,4 миллиарда рублей. Выдачи за одиннадцать месяцев также заметно уменьшились - до 32,8 миллиона кредитов на 5,6 триллиона рублей, что в количественном выражении почти на 9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, а в суммарном - на 21%. "Снижение объемов потребительского кредитования связано как с текущим уровнем ключевой ставки, так и всевозможными ограничениями беззалогового кредитования со стороны регулирующих органов", - говорит гендиректор компании Олег Лагуткин. Он добавил, что хотя декабрь традиционно является высоким сезоном для выдачи кредитов, в этом году вряд ли будет "хоть сколько-нибудь значимый рост потребительского кредитования, в лучшем случае темпы останутся на уровне ноября".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, москва, олег лагуткин, "скоринг бюро"