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В России сократилось число выданных потребительских кредитов - 13.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241213/rossija-853539244.html
В России сократилось число выданных потребительских кредитов
В России сократилось число выданных потребительских кредитов - 13.12.2024, ПРАЙМ
В России сократилось число выданных потребительских кредитов
Количество выданных потребительских кредитов в России в ноябре сократилось вдвое и стало минимальным с мая 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T04:17+0300
2024-12-13T04:17+0300
банки
экономика
финансы
москва
олег лагуткин
"скоринг бюро"
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Количество выданных потребительских кредитов в России в ноябре сократилось вдвое и стало минимальным с мая 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным "Скоринг бюро". Так, количество выданных в конце осени ссуд составило 1,6 миллиона, что вдвое меньше показателя годом ранее и на четверть - уровня октября. Объем выдач сократился еще сильнее - сразу в 2,5 раза за год и на треть за месяц - и по итогам ноября составил 215,4 миллиарда рублей. Выдачи за одиннадцать месяцев также заметно уменьшились - до 32,8 миллиона кредитов на 5,6 триллиона рублей, что в количественном выражении почти на 9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, а в суммарном - на 21%. "Снижение объемов потребительского кредитования связано как с текущим уровнем ключевой ставки, так и всевозможными ограничениями беззалогового кредитования со стороны регулирующих органов", - говорит гендиректор компании Олег Лагуткин. Он добавил, что хотя декабрь традиционно является высоким сезоном для выдачи кредитов, в этом году вряд ли будет "хоть сколько-нибудь значимый рост потребительского кредитования, в лучшем случае темпы останутся на уровне ноября".
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банки, финансы, москва, олег лагуткин, "скоринг бюро"
Банки, Экономика, Финансы, МОСКВА, Олег Лагуткин, "Скоринг бюро"
04:17 13.12.2024
 
В России сократилось число выданных потребительских кредитов

"Скоринг бюро": число выданных потребительских кредитов в ноябре сократилось вдвое

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Количество выданных потребительских кредитов в России в ноябре сократилось вдвое и стало минимальным с мая 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным "Скоринг бюро".
Так, количество выданных в конце осени ссуд составило 1,6 миллиона, что вдвое меньше показателя годом ранее и на четверть - уровня октября.
Объем выдач сократился еще сильнее - сразу в 2,5 раза за год и на треть за месяц - и по итогам ноября составил 215,4 миллиарда рублей.
Выдачи за одиннадцать месяцев также заметно уменьшились - до 32,8 миллиона кредитов на 5,6 триллиона рублей, что в количественном выражении почти на 9% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, а в суммарном - на 21%.
"Снижение объемов потребительского кредитования связано как с текущим уровнем ключевой ставки, так и всевозможными ограничениями беззалогового кредитования со стороны регулирующих органов", - говорит гендиректор компании Олег Лагуткин.
Он добавил, что хотя декабрь традиционно является высоким сезоном для выдачи кредитов, в этом году вряд ли будет "хоть сколько-нибудь значимый рост потребительского кредитования, в лучшем случае темпы останутся на уровне ноября".
 
ЭкономикаБанкиФинансыМОСКВАОлег Лагуткин"Скоринг бюро"
 
 
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