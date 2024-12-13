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В России снизилась доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выдачи кредитов - 13.12.2024, ПРАЙМ
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В России снизилась доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выдачи кредитов
В России снизилась доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выдачи кредитов - 13.12.2024, ПРАЙМ
В России снизилась доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выдачи кредитов
Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выдачи потребительских кредитов в РФ в октябре сократилась на 6,9 процентного пункта по сравнению с началом года и... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T06:14+0300
2024-12-13T06:14+0300
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экономика
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выдачи потребительских кредитов в РФ в октябре сократилась на 6,9 процентного пункта по сравнению с началом года и составила 26,4%, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2024 года в структуре выданных потребительских кредитов существенно сократилась доля заемщиков моложе 30 лет. Так, по сравнению с началом 2024 года доля этих граждан снизилась сразу на 6,9 процентного пункта и составила 26,4% (в январе 2024 года – 33,3%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что самой маленькой категорией заемщиков по потребкредитам являются граждане старше 50 лет (14,4%). Доли всех возрастных групп заемщиков в структуре выданных потребкредитов, кроме самой "молодой", выросли, в том числе: от 40 до 50 лет - на 3,5 процентного пункта (до 23,1%), старше 50 лет - на 1,9 процентного пункта (до 14,4%) и от 30 до 40 лет - на 1,5 процентного пункта (до 36,1%). "Меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования, включая ограничения в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН), привели к снижению аппетита к риску со стороны банков, которые сейчас стараются выдавать новые потребкредиты заемщикам "хорошего кредитного качества". Во многом по этой причине уровень одобрения по необеспеченным кредитам в последние месяцы опустился ниже 25%", - отмечает директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков. "В целом, наиболее молодым гражданам с малоинформативной кредитной историей (или совсем без нее) получить новый потребкредит сейчас несколько сложнее, чем гражданам постарше. У последних, в целом, более содержательная кредитная история, приемлемый уровень Персонального кредитного рейтинга, а также стабильный источник доходов", - считает он.
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финансы, банки, москва, рф, алексей волков, нбки
Финансы, Банки, Экономика, МОСКВА, РФ, Алексей Волков, НБКИ
06:14 13.12.2024
 
В России снизилась доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выдачи кредитов

НБКИ: доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выдачи потребительских кредитов сократилась

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Доля заемщиков моложе 30 лет в структуре выдачи потребительских кредитов в РФ в октябре сократилась на 6,9 процентного пункта по сравнению с началом года и составила 26,4%, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2024 года в структуре выданных потребительских кредитов существенно сократилась доля заемщиков моложе 30 лет. Так, по сравнению с началом 2024 года доля этих граждан снизилась сразу на 6,9 процентного пункта и составила 26,4% (в январе 2024 года – 33,3%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что самой маленькой категорией заемщиков по потребкредитам являются граждане старше 50 лет (14,4%).
Доли всех возрастных групп заемщиков в структуре выданных потребкредитов, кроме самой "молодой", выросли, в том числе: от 40 до 50 лет - на 3,5 процентного пункта (до 23,1%), старше 50 лет - на 1,9 процентного пункта (до 14,4%) и от 30 до 40 лет - на 1,5 процентного пункта (до 36,1%).
"Меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования, включая ограничения в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН), привели к снижению аппетита к риску со стороны банков, которые сейчас стараются выдавать новые потребкредиты заемщикам "хорошего кредитного качества". Во многом по этой причине уровень одобрения по необеспеченным кредитам в последние месяцы опустился ниже 25%", - отмечает директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.
"В целом, наиболее молодым гражданам с малоинформативной кредитной историей (или совсем без нее) получить новый потребкредит сейчас несколько сложнее, чем гражданам постарше. У последних, в целом, более содержательная кредитная история, приемлемый уровень Персонального кредитного рейтинга, а также стабильный источник доходов", - считает он.
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВАРФАлексей ВолковНБКИ
 
 
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