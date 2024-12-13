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"Ростех" импортозаместил высокопрочную керамическую защиту для оборудования
"Ростех" импортозаместил высокопрочную керамическую защиту для оборудования - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Ростех" импортозаместил высокопрочную керамическую защиту для оборудования
Госкорпорация "Ростех" в рамках импортозамещения создала высокопрочный керамический материал, на основе которого создается защита промышленного оборудования от... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T11:56+0300
2024-12-13T11:56+0300
2024-12-13T11:56+0300
россия
ростех
импортозамещение
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" в рамках импортозамещения создала высокопрочный керамический материал, на основе которого создается защита промышленного оборудования от повреждений, что значительно увеличивает его ресурс, сообщила пресс-служба компании. "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А. Г. Ромашина госкорпорации "Ростех" импортозаместило высокопрочную корундовую керамику. Создаваемая на ее основе плитка защищает промышленное оборудование от механических повреждений и повышает его износостойкость", - говорится в сообщении. Как объяснили в "Ростехе", инновация включает в себя создание материала из корундовой керамики на основе отечественного сырья и технологию производства защитной плитки из него. Ее уже внедрили в производство и подтвердили экономическую эффективность. "Так, безремонтный ресурс мельницы для измельчения стекла, укомплектованной защитной плиткой из корундового материала, увеличился втрое. Также сократилась продолжительность производственного цикла более чем на 35%, а число помолов в безостановочном цикле увеличилось с 50 до 600", - уточнили в пресс-службе. Применение деталей из корундовой керамики особенно актуально для агрегатов, подвергающихся высоким механическим нагрузкам, например, в дробильных установках и оборудовании для распыления расплавов металла. "Инновационное решение поможет обеспечить промышленность расходными керамическими изделиями, востребованными в металлургическом и других высокотехнологичных направлениях. Уникальность разработки подтверждена тремя патентами", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОНПП "Технология" Андрея Силкина.
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россия, ростех, импортозамещение
РОССИЯ, РОСТЕХ, импортозамещение
"Ростех" импортозаместил высокопрочную керамическую защиту для оборудования
"Ростех" создал высокопрочную керамическую защиту для промышленного оборудования
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" в рамках импортозамещения создала высокопрочный керамический материал, на основе которого создается защита промышленного оборудования от повреждений, что значительно увеличивает его ресурс, сообщила пресс-служба компании.
"Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А. Г. Ромашина госкорпорации "Ростех" импортозаместило высокопрочную корундовую керамику. Создаваемая на ее основе плитка защищает промышленное оборудование от механических повреждений и повышает его износостойкость", - говорится в сообщении.
Как объяснили в "Ростехе", инновация включает в себя создание материала из корундовой керамики на основе отечественного сырья и технологию производства защитной плитки из него. Ее уже внедрили в производство и подтвердили экономическую эффективность.
"Так, безремонтный ресурс мельницы для измельчения стекла, укомплектованной защитной плиткой из корундового материала, увеличился втрое. Также сократилась продолжительность производственного цикла более чем на 35%, а число помолов в безостановочном цикле увеличилось с 50 до 600", - уточнили в пресс-службе.
Применение деталей из корундовой керамики особенно актуально для агрегатов, подвергающихся высоким механическим нагрузкам, например, в дробильных установках и оборудовании для распыления расплавов металла.
"Инновационное решение поможет обеспечить промышленность расходными керамическими изделиями, востребованными в металлургическом и других высокотехнологичных направлениях. Уникальность разработки подтверждена тремя патентами", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОНПП "Технология" Андрея Силкина.
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