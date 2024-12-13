Нет стабильности на рынке

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после позитивной среды в четверг утром еще подрастал к расчетным 2550 п., но на финише сессии рухнул с пика на -2%. Более того, психологическая планка 2500 п. вдруг перешла продавцам. Растущих акций в составе бенчмарка в четверг не осталось. Сегодня "пятница 13", и закрытие недели станет определяющим на будущий торговый период. А в следующую пятницу узнаем и вердикт ЦБ по ставке. В общем будет нервно и волатильно.Слабее рынка — бумаги маркетплейса Ozon (-5,6%). Там чисто техническая распродажа на фоне грядущей редомициляции корпорации и временного исключения расписок из индекса и потом снятия торгов, чтобы после уже на бирже появились полноценные российские акции. Фундаментальный потенциал до +65%, и текущие скидки на бумаги выглядят крайне интересными для покупок под перспективу.Рубль укрепился на процент против юаня, а утром был скачок CNY/RUB на +1,5%. Тем самым локально рубль с пика отбил 2,5%. Внебиржевой доллар пришел к 104, евро 110, а это именно те уровни, с которых прогнозировался разворот на очередную волну восстановления рубля. Есть вероятность, что 2024 г. в долларе завершится вблизи 100, а юань останется под 14.
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после позитивной среды в четверг утром еще подрастал к расчетным 2550 п., но на финише сессии рухнул с пика на -2%. Более того, психологическая планка 2500 п. вдруг перешла продавцам. Растущих акций в составе бенчмарка в четверг не осталось. Сегодня "пятница 13", и закрытие недели станет определяющим на будущий торговый период. А в следующую пятницу узнаем и вердикт ЦБ по ставке. В общем будет нервно и волатильно.
Слабее рынка — бумаги маркетплейса Ozon (-5,6%). Там чисто техническая распродажа на фоне грядущей редомициляции корпорации и временного исключения расписок из индекса и потом снятия торгов, чтобы после уже на бирже появились полноценные российские акции. Фундаментальный потенциал до +65%, и текущие скидки на бумаги выглядят крайне интересными для покупок под перспективу.
Рубль укрепился на процент против юаня, а утром был скачок CNY/RUB на +1,5%. Тем самым локально рубль с пика отбил 2,5%. Внебиржевой доллар пришел к 104, евро 110, а это именно те уровни, с которых прогнозировался разворот на очередную волну восстановления рубля. Есть вероятность, что 2024 г. в долларе завершится вблизи 100, а юань останется под 14.
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