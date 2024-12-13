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Нет стабильности на рынке - 13.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Нет стабильности на рынке
Нет стабильности на рынке - 13.12.2024, ПРАЙМ
Нет стабильности на рынке
Индекс МосБиржи после позитивной среды в четверг утром еще подрастал к расчетным 2550 п., но на финише сессии рухнул с пика на -2%. Более того, психологическая... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:00+0300
2024-12-13T10:00+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после позитивной среды в четверг утром еще подрастал к расчетным 2550 п., но на финише сессии рухнул с пика на -2%. Более того, психологическая планка 2500 п. вдруг перешла продавцам. Растущих акций в составе бенчмарка в четверг не осталось. Сегодня "пятница 13", и закрытие недели станет определяющим на будущий торговый период. А в следующую пятницу узнаем и вердикт ЦБ по ставке. В общем будет нервно и волатильно.Слабее рынка — бумаги маркетплейса Ozon (-5,6%). Там чисто техническая распродажа на фоне грядущей редомициляции корпорации и временного исключения расписок из индекса и потом снятия торгов, чтобы после уже на бирже появились полноценные российские акции. Фундаментальный потенциал до +65%, и текущие скидки на бумаги выглядят крайне интересными для покупок под перспективу.Рубль укрепился на процент против юаня, а утром был скачок CNY/RUB на +1,5%. Тем самым локально рубль с пика отбил 2,5%. Внебиржевой доллар пришел к 104, евро 110, а это именно те уровни, с которых прогнозировался разворот на очередную волну восстановления рубля. Есть вероятность, что 2024 г. в долларе завершится вблизи 100, а юань останется под 14.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
10:00 13.12.2024
 

Нет стабильности на рынке

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи после позитивной среды в четверг утром еще подрастал к расчетным 2550 п., но на финише сессии рухнул с пика на -2%. Более того, психологическая планка 2500 п. вдруг перешла продавцам. Растущих акций в составе бенчмарка в четверг не осталось. Сегодня "пятница 13", и закрытие недели станет определяющим на будущий торговый период. А в следующую пятницу узнаем и вердикт ЦБ по ставке. В общем будет нервно и волатильно.
Слабее рынка — бумаги маркетплейса Ozon (-5,6%). Там чисто техническая распродажа на фоне грядущей редомициляции корпорации и временного исключения расписок из индекса и потом снятия торгов, чтобы после уже на бирже появились полноценные российские акции. Фундаментальный потенциал до +65%, и текущие скидки на бумаги выглядят крайне интересными для покупок под перспективу.
Рубль укрепился на процент против юаня, а утром был скачок CNY/RUB на +1,5%. Тем самым локально рубль с пика отбил 2,5%. Внебиржевой доллар пришел к 104, евро 110, а это именно те уровни, с которых прогнозировался разворот на очередную волну восстановления рубля. Есть вероятность, что 2024 г. в долларе завершится вблизи 100, а юань останется под 14.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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