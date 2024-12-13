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Российский рынок акций снижается в пятницу днем

Российский рынок акций снижается в пятницу днем - 13.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в пятницу днем

Российский рынок акций снижается в пятницу в рамках общей тенденции распродаж ввиду того, что рыночные игроки не видят в ближайшей перспективе смягчения... | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T13:44+0300

2024-12-13T13:44+0300

2024-12-13T13:44+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в пятницу в рамках общей тенденции распродаж ввиду того, что рыночные игроки не видят в ближайшей перспективе смягчения кредитно-денежной политики Центробанка, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 13.29 мск снижается на 0,52%, до 2479,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях падает на 1,98%, до 813,77 пункта. В частности, особенно сильно дешевеют бумаги "Европлана" (-7,7%), "Полюса" (-7,1%), "Алросы" (-2,1%), "Русала" (-1,9%). Дорожают бумаги "Норникеля" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Позитива" (+0,8%), "Фосагро" (+0,75%). На российский рынок вернулись страхи сохранения Банком России жесткой кредитно-денежной политики, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Есть риски того, что в следующую пятницу регулятор либо "задерет" (ключевую - ред.) ставку более, чем на ожидаемые рынком 2 процентных пункта, либо не даст сигнала об окончании нынешнего цикла подъема ставки. При негативном сценарии индекс Мосбиржи может провалиться под отметку 2300 пунктов. На таких страхах инвесторы и сокращают длинные позиции", - поясняет он. "Если сегодня индекс не сможет вернуться выше 2500 пунктов, то, вероятно, ещё до заседания ЦБ на следующей неделе мы вновь увидим годовые минимумы по российскому рынку – около 2426 пунктов", - в свою очередь полагает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. Позитивных новостей для отечественного рынка акций по-прежнему не появляется, игроков беспокоит ситуация с ускорением инфляции и перспективы дальнейшего ужесточения политики ЦБ, резюмирует Зарина Саидова из ФГ "Финам".

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российский рынок акций