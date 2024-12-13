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"Более миллиона". Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине

"Более миллиона". Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ

"Более миллиона". Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине

Число жертв конфликта на Украине превысило миллион человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T10:00+0300

2024-12-13T10:00+0300

2024-12-13T10:00+0300

политика

нато

марк рютте

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Число жертв конфликта на Украине превысило миллион человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Более одного миллиона потерь с февраля 2022 года", — отметил генсек альянса в рамках конференции в Брюсселе.Он также предупредил о возможности подобных событий на территории стран альянса.На прошлой неделе Дональд Трамп, новоизбранный президент США, оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. Предыдущие данные от Минобороны России свидетельствуют о потерях украинских военных в Курской области, превышающих 40 тысяч человек.

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нато, марк рютте