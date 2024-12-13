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"Более миллиона". Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине
"Более миллиона". Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ
"Более миллиона". Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине
Число жертв конфликта на Украине превысило миллион человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T10:00+0300
2024-12-13T10:00+0300
2024-12-13T10:00+0300
политика
нато
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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Число жертв конфликта на Украине превысило миллион человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Более одного миллиона потерь с февраля 2022 года", — отметил генсек альянса в рамках конференции в Брюсселе.Он также предупредил о возможности подобных событий на территории стран альянса.На прошлой неделе Дональд Трамп, новоизбранный президент США, оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. Предыдущие данные от Минобороны России свидетельствуют о потерях украинских военных в Курской области, превышающих 40 тысяч человек.
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нато, марк рютте
Политика, НАТО, Марк Рютте
"Более миллиона". Генсек НАТО высказался о конфликте на Украине
Рютте: число потерь в конфликте на Украине превышает миллион человек
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Число жертв конфликта на Украине превысило миллион человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Более одного миллиона потерь с февраля 2022 года", — отметил генсек альянса в рамках конференции в Брюсселе.
Он также предупредил о возможности подобных событий на территории стран альянса.
На прошлой неделе Дональд Трамп, новоизбранный президент США, оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. Предыдущие данные от Минобороны России свидетельствуют о потерях украинских военных в Курской области, превышающих 40 тысяч человек.
Генсек НАТО не согласился с тем, что альянс создает напряженность в мире