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На Сахалине частично отключились две газотурбинные установки
На Сахалине частично отключились две газотурбинные установки - 13.12.2024, ПРАЙМ
На Сахалине частично отключились две газотурбинные установки
Отключение двух газотурбинных установок (ГТУ) на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 утром в пятницу частично нарушило энергоснабжение областного центра, сообщает... | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T05:02+0300
2024-12-13T05:02+0300
2024-12-13T05:02+0300
энергетика
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – ПРАЙМ. Отключение двух газотурбинных установок (ГТУ) на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 утром в пятницу частично нарушило энергоснабжение областного центра, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
"Около 10.30 (2.30 мск) в пятницу системой защит на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две ГТУ. Причины выясняются. В энергосистеме начал действовать режим автоматической частотной разгрузки, направленный на сохранение надежности работы островной энергосистемы. В связи с этим введены частичные ограничения в электроснабжении ряда потребителей", - говорится в сообщении энергокомпании.
Энергетики оперативно восстановили работу одной газотурбинной установки, что позволило частично восстановить нарушенное электроснабжение потребителей. В настоящее время идут работы по возобновлению работы второй ГТУ.
По информации пресс-службы, полностью восстановить электроснабжение планируется к 13.00 (5.00 мск).
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южно-сахалинск
Энергетика, Южно-Сахалинск
На Сахалине частично отключились две газотурбинные установки
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две газотурбинные установки
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 дек – ПРАЙМ. Отключение двух газотурбинных установок (ГТУ) на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 утром в пятницу частично нарушило энергоснабжение областного центра, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
"Около 10.30 (2.30 мск) в пятницу системой защит на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 отключились две ГТУ. Причины выясняются. В энергосистеме начал действовать режим автоматической частотной разгрузки, направленный на сохранение надежности работы островной энергосистемы. В связи с этим введены частичные ограничения в электроснабжении ряда потребителей", - говорится в сообщении энергокомпании.
Энергетики оперативно восстановили работу одной газотурбинной установки, что позволило частично восстановить нарушенное электроснабжение потребителей. В настоящее время идут работы по возобновлению работы второй ГТУ.
По информации пресс-службы, полностью восстановить электроснабжение планируется к 13.00 (5.00 мск).